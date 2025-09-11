Espana agencias

Binter programa este invierno 412.000 plazas desde Tenerife Norte, de donde se va Ryanair

Por Newsroom Infobae

(Corrige el lead)

Las Palmas de Gran Canaria, 11 sep (EFECOM).- La aerolínea canaria Binter ha anunciado este jueves que durante la temporada de invierno ofrecerá más 412.000 plazas para volar al resto de España desde Tenerife Norte, uno de los aeropuertos que Ryanair va a abandonar dentro del pulso que mantiene con Aena por la subida de las tasas.

En un comunicado, la compañía destaca que su operativa en Tenerife Norte para la próxima temporada incluye dos nuevas rutas con Sevilla y Badajoz, el refuerzo de los vuelos directos con Vigo, Valencia y Asturias y la extensión de las conexiones con Valladolid, San Sebastián, Granada, Pamplona y Murcia ofrecidas en verano.

El director Comercial de Binter, Miguel Ángel Suárez, subraya que este invierno la compañía "mejorará la conexión exterior de Tenerife con su modo canario de volar, que aporta un servicio diferencial centrado en el bienestar del pasajero".

Suárez indica además que están "muy satisfechos con la acogida que ha tenido el anuncio de los nuevos vuelos con Sevilla". EFECOM

