Aplazado el desahucio de las exmonjas cismáticas de Belorado (Burgos) hasta el 3 de octubre

El Tribunal de Instancia de Briviesca (Burgos) ha decidido suspender la fecha prevista de lanzamiento que la jueza había fijado para el 12 de septiembre, y posponerlo al día 3 de octubre para "respetar así los plazos previstos" y que se puedan presentar recursos contra la sentencia dictada el pasado 31 de julio.

Los abogados de las exmonjas del monasterio de Santa María la Bretonera de Belorado presentaron ya un recurso contra el fallo del juzgado para solicitar la suspensión de la condena que recibía la semana pasada la Audiencia Provincial.

En ese escrito se pedía dejar sin efecto el lanzamiento fijado para este viernes 12 de septiembre, una fecha que la jueza fijó al mismo tiempo que el auto de señalamiento del juicio oral.

Esa sesión de juicio se celebró el 29 de julio en el Juzgado de Instancia de Briviesca, tribunal al que pertenece Belorado. La sentencia, que salió dos días después del juicio, condenaba a las ocho cismáticas a abandonar el monasterio beliforano.

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca, condenaba a las cismáticas a abandonar el monasterio. En el escrito se constataba que no fueron capaces en el juicio de "justificar la propiedad del cenobio". Eso sí, su defensa tenía la posibilidad de interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Burgos.

Tras la interposición de la petición a la paralización del desahucio, queda, antes de final de este mes de septiembre, la interposición del recurso contra la sentencia que ordenaba el desahucio.

