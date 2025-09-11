Absuelto, por falta de pruebas, un conductor de bus escolar acusado de abusar de cuatro menores

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha absuelto, por falta de pruebas, a un conductor de autobús escolar acusado de cometer abusos sexuales sobre cuatro chicas, menores de edad.

En su sentencia, el tribunal indica que los testimonios de las denunciantes son "imprecisos" y los hechos relatados "improbables".

Así, subraya que aunque las niñas contaron que el acusado se sentaba a su lado durante los trayectos en el autobús y abusaba de ellas, la Audiencia explica que ningún usuario de los que estaban allí presentes, ni la cuidadora que siempre los acompañaba, corroboran sus declaraciones.

Además, añade que las restricciones por Covid vigentes en ese momento y la duración tan corta de la operación subida al vehículo ponen en entredicho los hechos denunciados.

Los hechos denunciados habrían ocurrido en marzo de 2021. Las jóvenes aseguraron que el varón, cuando entraban en el bus, les acarició los muslos y se sentó al lado de ellas en alguna ocasión. Ahora, la Audiencia ha absuelto al hombre, aunque cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).