Un hombre se enfrenta a más de 4 años de cárcel por masturbarse delante de una menor en una calle de Vigo y tocarla

Un hombre se enfrenta a más de 4 años de cárcel por masturbarse en varias ocasiones delante de una menor en una calle de Vigo y tocarle una nalga a la joven.

La vista sobre este caso se ha llevado a cabo este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo a puerta cerrada. Fiscalía acusa al varón de un delito continuado de exhibicionismo, o alternativamente un delito de coacciones, y de un delito de agresión sexual.

Por el primero de los delitos pide un año de prisión u año y 11 meses si se condena por el delito de coacciones. En cualquier caso, también solicita una pena de prohibición de aproximación a la víctima de 200 metros durante 3 años.

Además, por el delito de agresión sexual, el Ministerio público pide una pena de 2 años y medio de cárcel, así como libertad vigilada durante 4 años e inhabilitación para cualquier oficio que conlleve contacto con menores durante 7 años y 5 años de alejamiento de la menor.

Por otra parte, el acusado, que ya fue condenado anteriormente por hechos similares, deberá indemnizar a la joven con 2.000 euros por los daños morales.

