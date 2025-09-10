Sánchez reconoce a Qatar su "labor de mediación" en Oriente Próximo tras el "inaceptable ataque" de Israel

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado este miércoles al emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, el reconocimiento de España a su "labor de mediación" en Oriente Próximo, al tiempo que ha defendido que "la diplomacia es el único camino para la paz".

Así lo ha comunicado Sánchez en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press, donde ha vuelto a condenar el "inaceptable ataque" de Israel. El bombardeo, ejecutado contra la delegación de Hamás cuando estaba reunida para abordar la última propuesta de alto el fuego para la Franja de Gaza formulada por Estados Unidos, ha dejado al menos seis muertos --cinco miembros del grupo palestino y un policía qatarí-- y ha sido tildado de "terrorismo de Estado" por parte de Al Thani.

En este sentido, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha considerado que el ataque contra negociadores del grupo terrorista Hamás en Qatar demuestra que el Gobierno de Benjamin Netanyahu ha optado por la escalada y no quiere la paz.

El jefe de la diplomacia española ha reconocido que no le sorprendió esta "violación flagrante del Derecho Internacional y de la soberanía" de un "país amigo y socio importante de España", como es Qatar. Según Albares, el Gobierno de Israel "ya ha dado demasiadas muestras" de que "no quiere la paz, no quiere un alto el fuego e, igual que el Gobierno ruso, están en una peligrosísima escalada".

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha pedido este miércoles a las autoridades qataríes que expulsen a los líderes del grupo palestino o los lleve ante la justicia, a la vez que ha reprochado a los países que han condenado el ataque que "deberían avergonzarse".

"Ahora, diversos países del mundo condenan a Israel. Deberían avergonzarse. ¿Qué hicieron después de que Estados Unidos eliminara a Bin Laden? ¿Dijeron 'qué cosa tan terrible'? No, aplaudieron. Deberían aplaudir a Israel por defender los mismos principios", ha cuestionado.