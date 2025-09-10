Rufián vaticina que la declaración de Begoña Gómez se filtrará y reitera que "veremos qué pasa" si hay Gürtel del PSOE

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha vaticinado que la declaración judicial que protagoniza este miércoles Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, se acabará filtrando en medios de comunicación afines, y ha reiterado que, si se confirma una trama de corrupción en el PSOE, "veremos qué pasa".

"Yo creo que lo hemos dicho claramente. Nosotros le pedimos al Gobierno que no nos haga escoger entre corruptos azules o rojos. Lo que haya hecho Santos Cerdán o José Luis Ábalos --los dos últimos secretarios de Organización del PSOE--, lo deben decidir los jueces. Hay base, entiendo, para que se investigue y ya está. Y si estamos frente a la Gürtel del PSOE, veremos qué pasa", ha afirmado en los pasillos del Congreso durante el Pleno tras conocerse que el juez ha preguntado a las partes por la posibilidad de excarcelar a Cerdán a la espera de juicio.

Sobre la comparecencia de Begoña Gómez por un supuesto delito de malversación al contratar a su asesora personal en el Palacio de la Moncloa, Rufián ha advertido de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el PSOE, ha de entender "que no tiene que actuar solo cuando le toca a ellos". "El presidente dice ahora que hay jueces que hacen política simplemente porque le tocan la cara a él. No es nuevo", ha señalado.

Rufián ha remarcado además que las causas judiciales abiertas contra el entorno del presidente son una decisión de los tribunales: "Si la mujer del presidente, el hermano del presidente, el cuñado del presidente o el suegro del presidente están perseguidos por la Justicia, es porque esos mismos jueces consideran que ya está y que tiene que gobernar PP y Vox".