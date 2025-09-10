Espana agencias

Protestas estudiantiles por Palestina retrasan el acto de apertura del año académico de la Univesidad del País Vasco

Por Newsroom Infobae

Un centenar de estudiantes que prostestaban contra Israel y a favor de Palestina han retrasado el acto oficial de inicio del curso académico 2025-2026 de la Universidad del País Vasco (EHU), que se celebra este miércoles en San Sebastián presidido por el Lehendakari, Imanol Pradales, y por del rector de la institución académica, Joxerramon Bengoetxea.

Los estudiantes se han concentrado en la campa del parque Miguel Unamuno del Campus de Gipuzkoa de la EHU, donde se está celebrando la ceremonia, con pancartas pidiendo el boicot a Israel y acusando al Gobierno Vasco y a la EHU de ser "cómplices del genocidio".

A la llegada del Lehendakari han comenzado los gritos y se han producido momentos de tensión. El acto, como consecuencia de las protestas, ha retrasado unos minutos su inicio en los que los representantes institucionales y de la universidad han permanecido en silencio esperando que finalizasen los chillidos.

El rector Bengoetxea ha salido de la carpa en la que se celebra la ceremonia para tratar de calmar los ánimos, pero las protestas y gritos han continuado. Personal de seguridad y, posteriormente, la Ertzaintza han desalojado a las personas que pretendían acceder al acto.

