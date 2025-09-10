Espana agencias

PP afea a Sánchez su ausencia al votar la reducción de jornada: "En vez quedarse en el Congreso ha ido a una película"

El Partido Popular ha afeado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, su ausencia en la votación para reducir la jornada laboral que se ha celebrado en el Pleno del Congreso y ha criticado que, en vez de quedarse en la Cámara Baja, haya acudido al estreno de una película.

Esta noche, el Congreso ha tumbado la reducción de jornada laboral a 37,5 horas al prosperar el veto de PP, Vox y Junts, por lo que el proyecto estrella de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha quedado retirado del trámite parlamentario.

El PP considera "espectacular" que, en el mismo día en el que el Gobierno quería reducir la jornada laboral, se celebre una sesión plenaria de "cerca de 13 horas", con votaciones que se han prolongando a casi "las diez de la noche para no tener que trabajar en la Diada por exigencias del independentismo".

"Y más espectacular aún es que sea uno de esos partidos que mañana está de fiesta el que le amargue la fiesta a Yolanda Díaz", han indicado a Europa Press fuentes del PP, en alusión a la decisión de Junts de no retirar su enmienda de totalidad a la reducción de jornada.

El PP ha recalcado que "los que sí han reducido su jornada han sido el presidente del Gobierno y el ministro del Interior", a los que ha recriminado que en lugar de quedarse en el Congreso para votar la reducción de jornada se hayan ido al estreno de la película del cineasta Alejandro Amenábar sobre Cervantes titulada 'El Cautivo'. La premiere se ha proyectado esta tarde en los cines Callao de Madrid.

"A la presentación parece que también ha ido Begoña Gómez, que arrancó el día en el juzgado y lo acaba en el cine", después de el juez Juan Carlos Peinado haya interrogado esta mañana a la esposa del presidente del Gobierno por presunta malversación en la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.

