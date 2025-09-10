Espana agencias

Òmnium Cultural acusa al TSJC de "volver a hacer política contra Cataluña" y su modelo de escuela

Por Newsroom Infobae

Guardar

Òmnium Cultural ha acusado este miércoles al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de "volver a hacer política contra Catalunya" y su modelo de escuela el día antes de la Diada.

"No podemos permitir que un tribunal politizado y anticatalanista desmonte un consenso parlamentario y social avalado durante décadas en nuestro país", han destacado en un apunte en X recogido por Europa Press.

Por ello, exigen a las instituciones que no permitan "que la obsesión de un juez dinamite" la escuela catalana y avisan de que la sociedad catalana no se quedará de brazos cruzados.

Así, ven necesario preparar una respuesta judicial y movilizarse "para frenar esta ofensiva españolista contra Catalunya".

ANTICH

En otro apunte en X del presidente de Òmnium, Xavier Antich, avisa de que el catalán es la columna vertebral de Catalunya y de las escuelas: "Si tocan el corazón de país, el país debe responder con una sola voz".

"Ante el anticatalanismo judicial, mañana saldremos a la calle para reivindicar que las decisiones que afectan al país, y también el modelo de escuela, deben estar en las manos del pueblo de Catalunya y sus instituciones democráticas", ha añadido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Feijóo dice que es "inaceptable" la violación del espacio aéreo polaco por drones rusos: "Polonia cuenta con mi apoyo"

Feijóo dice que es "inaceptable"

Más Madrid dice a Ayuso que "adecúe" el salario a los profesores en vez de plantear que hay una "crisis" con matemáticas

Más Madrid dice a Ayuso

Sánchez ve "inaceptable" la violación del espacio aéreo de Polonia y recalca el compromiso con la seguridad en Europa

Sánchez ve "inaceptable" la violación

Gobierno de Navarra deriva a la Fiscalía declaraciones del alcalde de Valtierra que pidió ir "a degüello" con migrantes

Gobierno de Navarra deriva a

Un hombre se enfrenta a más de 4 años de cárcel por masturbarse delante de una menor en una calle de Vigo y tocarla

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Manuel, obrero de 57 años:

Manuel, obrero de 57 años: “Nosotros somos la última generación que queda. No hay relevo”

Begoña Gómez acude a declarar por el presunto delito de malversación: solo responde a su abogado y reconoce que su asesora le hizo algún “favor”

Un español se saca el carnet de conducir en EEUU y explica las “abismales diferencias” en tiempo y dinero: “Para el práctico llevas tu propio coche”

Aurelio Rojas, cardiólogo: “Ducharse de esta manera reduce el tiempo para conciliar el sueño en un sorprendente 36%”

Este es el mejor momento del día para beber leche, según una nutricionista: “Favorece la producción de melatonina”

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 2 de este 10 septiembre

El Estado se queda tu herencia si no haces testamento, pero solo en un caso: “Lo que sí puedes evitar son líos familiares”

Cómo acceder al Ingreso Mínimo Vital tras agotar el paro: es automático para personas entre 23 y 65 años

Afra Blanco, sindicalista: “Si se va a decir que la juventud es una vaga, me vais a permitir decir que los empresarios son unos piratas”

DEPORTES

La Rafa Nadal Academy tiene

La Rafa Nadal Academy tiene un nuevo diamante en bruto: Ivan Ivanov, el ganador del US Open Junior

El director de La Vuelta a España, Javier Guillén, confirma que la competición seguirá adelante a pesar de las manifestaciones pro Palestina

Jorge Lorenzo y el cambio que dio su carrera tras su primera victoria con 16 años: “Me ofrecían unos 80.000 euros, gané una carrera y pasó a 400.000 euros”

Los manifestantes pro Palestina bloquean la carretera y obligan a modificar el final de la etapa 16 de la Vuelta a España

El ciclista español Javier Romo dice adiós a la Vuelta a España tras una caída provocada por un manifestante pro Palestina