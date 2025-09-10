Espana agencias

La Audiencia Nacional juzga hoy al exetarra Asier Mardones por un atentado frustrado contra ertzainas en Bilbao

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Audiencia Nacional enjuicia este miércoles al exetarra Asier Mardones por un atentado frustrado con coche bomba que la banda terrorista intentó cometer en Bilbao en 2002 contra agentes de la Ertzaintza, que logró desactivar el artefacto con inhibidores.

Mardones afronta una petición de 152 años de cárcel por parte de la Fiscalía, que en su escrito de acusación, recogido por Europa Press, le atribuye los presuntos delitos de asesinato en grado de tentativa, tenencia de armas y explosivos, robo con intimidación, detención ilegal y estragos.

Según el relato fiscal, el 31 de agosto de 2002 Mardones y otros dos integrantes del 'comando Ezkaurre' robaron una furgoneta, colocaron en su zona de carga un artefacto explosivo y la aparcaron en la calle Zamakola.

El objetivo del comando era, señala, "hacerla explosionar al paso de una patrulla de la Ertzaintza, con la finalidad de causar la muerte de los seis ocupantes de la misma".

Los exetarras, que tenían conocimientos en explosivos, sabían que la patrulla --formada por seis agentes de la policía vasca-- pasaría por ese punto para acceder a un lugar al que iban habitualmente para realizar labores de custodia, añade el fiscal.

Fue Mardones quien activó el mando a distancia para detonar el explosivo, pero no llegó a estallar "gracias al uso de los inhibidores por parte de la patrulla de la Ertzaintza, debidamente advertida de la previa sustracción de la furgoneta, lo que anuló por completo la señal emitida por el radio mando".

Se sienta en solitario en el banquillo porque uno de los miembros del comando falleció en otro atentado contra otra patrulla en septiembre de 2003, y por el que Mardones fue condenado a 74 años de cárcel, mientras que el tercer integrante fue procesado pero posteriormente se le archivó la causa por prescripción.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El horizonte del fiscal general: Juicio breve en otoño y posible sentencia antes de final de año

El horizonte del fiscal general:

El juez Peinado interroga este miércoles a Begoña Gómez por presunta malversación en la contratación de su asesora

El juez Peinado interroga este

El Senado interroga este lunes a la exmilitante del PSOE Leire Díez, investigada por los audios sobre la UCO

El Senado interroga este lunes

El desembarco de Alhucemas, antecedente español del Día D de Normandía, cumple hoy su primer centenario

Infobae

El Constitucional estudiará esta semana el recurso de Cerdán contra su entrada en prisión por el 'caso Koldo'

El Constitucional estudiará esta semana
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Qué implica el embargo de

¿Qué implica el embargo de armas a Israel? España depende de su tecnología aunque ya ha cancelado dos contratos de 1.000 millones de euros

Koldo contactó con el ex jefe de gabinete de Ribera para la licencia a la empresa del ‘caso hidrocarburos’

El Congreso convalida el Real Decreto Ley que amplía los permisos parentales con apoyo de todos los grupos salvo Vox

Koldo García concertó una cita con Delcy Rodríguez tras la salida de Ábalos de Transportes: “Estaré el jueves ahí”

Junts aboca al fracaso la reducción de jornada de Yolanda Díaz: “Defendemos al mecánico que no es el dueño de Ferrari”

ECONOMÍA

Cotización del euro frente al

Cotización del euro frente al dólar hoy 10 de septiembre

Más suelo, bolsas de vivienda protegida y facilidades fiscales: las claves de la nueva Ley de Vivienda andaluza

El BCE mantendrá sin cambios los tipos de interés y los expertos vaticinan que el ciclo de recortes “puede haber concluido”

Los pensionistas están protegidos en España, las familias jóvenes no: uno de cada seis hogares monoparentales no puede permitirse los recursos básicos

España se asoma a una “trampa demográfica”: de 2,6 hoy a solo 1,6 trabajadores por jubilado en 2050

DEPORTES

La Rafa Nadal Academy tiene

La Rafa Nadal Academy tiene un nuevo diamante en bruto: Ivan Ivanov, el ganador del US Open Junior

El director de La Vuelta a España, Javier Guillén, confirma que la competición seguirá adelante a pesar de las manifestaciones pro Palestina

Jorge Lorenzo y el cambio que dio su carrera tras su primera victoria con 16 años: “Me ofrecían unos 80.000 euros, gané una carrera y pasó a 400.000 euros”

Los manifestantes pro Palestina bloquean la carretera y obligan a modificar el final de la etapa 16 de la Vuelta a España

El ciclista español Javier Romo dice adiós a la Vuelta a España tras una caída provocada por un manifestante pro Palestina