La AN abre diligencias tras la denuncia por odio a los responsables del boicot a Israel en La Vuelta

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha acordado abrir diligencias a raíz de la denuncia presentada por la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) por presuntos delitos de odio, contra la seguridad vial, lesiones y desórdenes públicos contra los promotores del boicot al equipo ciclista Israel-Premier Tech en La Vuelta.

Así lo ha avanzado 'El Periódico' y han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, que precisan que el juez ha preguntado a la Fiscalía su postura sobre si admitir o no a trámite la denuncia, que se dirige contra organizaciones y partidos políticos que "han promovido activamente la exclusión" del pelotón israelí de la competición.

ACOM señaló el pasado viernes en un comunicado que denunciaba porque, "lejos de tratarse de manifestaciones pacíficas", los protestas de ciudadanos contra Israel por la ofensiva en Gaza "evidencian acciones organizadas de coacción, bloqueos intencionados de la calzada y comportamientos temerarios que pusieron en serio riesgo la integridad física de deportistas, miembros de la organización, espectadores y fuerzas de seguridad".

"Estas agresiones constituyen un acto sistemático de discriminación por razón de nacionalidad y que vulnera frontalmente los principios de igualdad, neutralidad y seguridad que deben regir el deporte profesional", aseguró la asociación, que cree que "convertir las carreteras españolas en escenarios de acoso y linchamiento antisemita es inadmisible y tendrá consecuencias legales".

La denuncia se dirige tanto contra los autores materiales como "contra los instigadores y amparadores institucionales". Entre ellos se señalan explícitamente a la red RESCOP/BDS y a dirigentes y formaciones políticas como EH Bildu, Podemos, Izquierda Unida y Sumar, "que han promovido activamente la exclusión del equipo israelí".

ACOM incluyó en la denuncia a quienes ostentan responsabilidades en la organización de la carrera, incluido su director técnico, Kiko García.

Igualmente anunció que seguirán otras acciones legales contra otros políticos como el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, o la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Y solicitó a la Audiencia Nacional la cancelación inmediata de La Vuelta 2025 como medida cautelar urgente, ante "el riesgo cierto e inminente para la vida e integridad de los deportistas y del público", así como "refuerzos extraordinarios de seguridad, prohibición de concentraciones en los tramos de carrera e identificación y detención preventiva de los grupos ya implicados en los bloqueos".

La asociación criticó la "forma de antisemitismo" que a su juicio se lleva a cabo con esta "campaña discriminatoria" contra Israel alentando el "boicot, las desinversiones y sanciones" contra el país. "Desde ACOM reiteramos nuestro compromiso firme y constante: no permitiremos la normalización del odio antisemita ni la estigmatización de judíos españoles o israelíes en España", advirtió.

