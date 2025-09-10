Espana agencias

La Agencia Tributaria releva al director y subdirector de operaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Agencia Tributaria ha decidido el relevo del director del Servicio de Vigilancia Aduanera, Ángel Delgado Bernaldo de Quirós, y el subdirector de Operaciones, Manuel Montesinos, que pasarán a ocupar otros puestos en el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.

Fuentes de la agencia estatal han indicado a Europa Press que ambos cargos pidieron el relevo de sus puestos. "Como muchos otros cambios que se producen periódicamente. No se debe a nada en particular", han precisado tras la información adelantada por 'El Confidencial'.

Las actuaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera están encaminadas a la represión de los delitos e infracciones de contrabando, la lucha contra el tráfico de drogas y otros delitos relacionados como el blanqueo de capitales, el fraude de Impuestos Especiales y otros fraudes fiscales y la economía sumergida.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

PP afea a Sánchez su ausencia al votar la reducción de jornada: "En vez quedarse en el Congreso ha ido a una película"

PP afea a Sánchez su

La reducción de la jornada laboral es la sexta iniciativa legislativa que el Gobierno pierde en el Congreso

La reducción de la jornada

Sánchez reconoce a Qatar su "labor de mediación" en Oriente Próximo tras el "inaceptable ataque" de Israel

Sánchez reconoce a Qatar su

Sira Rego denuncia que la UE llega "tarde y mal" con Gaza y exige llamar "las cosas por su nombre": "Es un genocidio"

Sira Rego denuncia que la

Compromís insta a RTVE a emular a Países Bajos y condicionar su presencia en Eurovisión a la exclusión de Israel

Compromís insta a RTVE a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez y el Ministerio

Pedro Sánchez y el Ministerio de Defensa confirman que España aportará medios aéreos para la iniciativa de la OTAN en el flanco oriental: “Estarán ahí todo el tiempo que haga falta. Putin no nos va a amedrentar”

La Policía advierte del ‘bluesnarfing’, el peligro al que se enfrenta la gente que activa el bluetooth: “Pueden robarte los datos”

Albares convoca a la encargada de negocios de Israel tras las declaraciones de Netanyahu

Una broma que acaba mal: un camionero es apuntado con una pistola de balines y el acusado termina detenido

Esta fruta tiene efectos antidepresivos y previene problemas cardiovasculares, según un estudio de la Universidad de Verona

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

La economía plateada: cómo afectará el envejecimiento poblacional a todos los sectores de consumo europeos

El Gobierno lanzará un portal de vivienda asequible con 100.000 pisos de alquiler: los primeros se ubicarán en los territorios más tensionados

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 12 septiembre

DEPORTES

Previa de LaLiga: Atlético de

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao

La UEFA dice no al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami, aunque iniciará una ronda de consultas