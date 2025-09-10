Espana agencias

Gobierno de Navarra deriva a la Fiscalía declaraciones del alcalde de Valtierra que pidió ir "a degüello" con migrantes

El Gobierno de Navarra ha derivado este miércoles a la Fiscalía unas declaraciones sobre migrantes efectuadas por el alcalde de Valtierra, Manuel Resa (UPN), por presunto delito de odio, al considerar que dichas manifestaciones "provocan e incitan al odio, a la discriminación y a la violencia", según ha señalado la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Ejecutivo foral, Begoña Alfaro, en una comparecencia posterior a la sesión de gobierno.

Alfaro ha asegurado que esta medida se adopta tras las valoraciones jurídicas realizadas por el Ejecutivo, en las que se concluye que "un buen número" de afirmaciones realizadas por Manuel Resa podrían incurrir en un delito de odio en su modalidad de discurso de odio recogido en el artículo 510.1 del Código Penal.

El Gobierno foral ha explicado que recientemente el Consejo de Navarra emitió un informe relativo a las ayudas convocadas por el Ayuntamiento de Valtierra, en las que se imponía como requisito imprescindible llevar 20 años empadronado, bien el padre o la madre, para acceder a unas ayudas a la natalidad de 3.000 euros. En dicho informe, el órgano consultivo "dejaba meridianamente claro lo discriminatorio de las bases y sus dudas de que encajaran en el ordenamiento jurídico", ha explicado Alfaro.

La vicepresidenta ha añadido que "a raíz de este informe y preguntado por diferentes medios de comunicación, el alcalde de Valtierra realizó unas declaraciones en las que optó por atacar a menores con frases como 'a degüello contra esta gente' o 'hay que blindar Valtierra', en vez de explicar una medida con claros tintes supremacistas que excluye a la inmensa mayoría de las madres migrantes de dichas ayudas".

"Como Gobierno no tenemos duda alguna de que las manifestaciones de la máxima autoridad de dicho municipio provocan e incitan al odio, a la discriminación y a la violencia, además de atentar contra derechos fundamentales", ha afirmado Alfaro. Por ello, el Departamento "ha tomado la iniciativa de derivar a la Fiscalía las declaraciones, esperando que la justicia valore la gravedad de la situación".

La vicepresidenta ha destacado que "el Gobierno de Navarra no va a tolerar que las campañas planificadas y organizadas de grupos supremacistas y ultraderechistas se infiltren en Navarra, porque hemos sido, somos y seremos tierra de acogida para las ya casi 140.000 personas de origen migrante que contribuyen al crecimiento de nuestra comunidad".

Sobre la convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de Valtierra, Alfaro ha señalado que "hay una doble vía por la que se va a poder impugnar, sin perjuicio de que el año que viene pudiera decidir el alcalde publicar una nueva convocatoria, en cuyo caso ya disponemos de un dictamen del Consejo de Navarra y tendríamos como Gobierno un sustento para abordarlo de forma distinta". "A día de hoy, respecto a la convocatoria vigente, la oposición en el Ayuntamiento de Valtierra está trabajando en una revisión de oficio de esta convocatoria y por otro lado existe la posibilidad del recurso indirecto, es decir, no directamente frente a la convocatoria, sino frente a una hipotética denegación de algún solicitante de la ayuda, pero esto depende de los ciudadanos afectados. Eso serviría como base para poder impugnar la convocatoria", ha señalado.

