Feijóo dice que es "inaceptable" la violación del espacio aéreo polaco por drones rusos: "Polonia cuenta con mi apoyo"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que es "inaceptable" la violación del espacio aéreo polaco por drones rusos, si bien ha saludado que fueran "derribados". Según ha añadido, Polonia cuenta con su apoyo como aliado de la OTAN.

Las autoridades de Polonia han anunciado que han neutralizado en la madrugada de este miércoles los drones que han penetrado su espacio aéreo en el marco de un nuevo ataque del Ejército ruso contra Ucrania, en una acción que han denunciado como "una violación sin precedentes".

De hecho, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha avanzado que su Gobierno invocará el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte para formalizar consultas con el resto de aliados de la OTAN, una herramienta concebida para momentos en los que la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de un Estado miembro se ve amenazada.

El presidente de los 'populares' ha recalcado que "la violación del espacio aéreo polaco por drones rusos es inaceptable" y ha añadido que el Partido Popular la condena "con firmeza".

"Afortunadamente fueron derribados. Polonia, como aliado de la OTAN, cuenta con todo mi apoyo", ha dicho Feijóo en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press, donde ha expresado también su respaldo a Donald Tusk.

