España celebra que Von der Leyen proponga la suspensión parcial del Acuerdo con Israel aunque insiste en que sea total

Por Newsroom Infobae

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha dado la "bienvenida" en nombre del Gobierno a la propuesta formulada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, de proceder a la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación de la UE con Israel, si bien ha dejado claro que España quiere que dicha suspensión sea total.

"A nosotros nos gustaría que fuera total pero bienvenida la suspensión parcial de ese acuerdo de Asociación entre Israel y la Unión Europea", ha señalado Albares tras el anuncio hecho por Von der Leyen en su discurso del Estado de la Unión ante la Eurocámara en Estrasburgo.

El ministro ha insistido en que "los europeos no nos podemos relacionar con normalidad con Israel cuando hay una violación flagrante, sistemática, diaria de los Derechos Humanos en Gaza, en Palestina".

Asimismo, también ha celebrado que la presidenta de la Comisión Europea haya propuesto incluir en la lista de sancionados a quienes "quieren malograr definitivamente la solución de dos estados".

El ministro ha sacado pecho de que "todas estas medidas las venía solicitando con fuerza y con insistencia el Gobierno de España". "Hoy, una vez más, gracias al liderazgo y a la influencia de España en la Unión Europea en defensa de los civiles inocentes gazatíes, empiezan a estar ya definitivamente encima de la mesa", se ha felicitado.

Así las cosas, Albares ha trasladado que Von der Leyen cuenta con "todo el apoyo del Gobierno de España para sacar adelante esas medidas, pero sobre todo tiene el apoyo abrumadoramente mayoritario de todos los españoles que quieren ver paz, justicia y dignidad para el pueblo palestino y que termine esta masacre de inocentes en Gaza".

