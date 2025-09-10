ERC lamenta la sentencia del TSJC sobre el catalán y pide unidad de acción a PSC, Junts y Comunes

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, considera "una mala noticia" la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ha anulado parte del Decreto de régimen lingüístico educativo no universitario de la Generalitat y ha pedido unidad de acción a Junts, PSC, Comunes y la CUP para defender la inmersión lingüística.

"Le pido a todos los partidos catalanes que estemos aquí, y incluso más allá, que defendamos la lengua --ha clamado en los pasillos del Congreso--. Utilizar la lengua como un arma en contra de los unos y de los otros hace un flaco favor".

Rufián espera que la Generalitat apruebe un nuevo decreto y que, conjuntamente con otros partidos, haga posible la inmersión lingüística.

También ha lamentado que desde Junts se les responsabilice de esta situación, recordando que ERC no tiene capacidad de modificar el poder judicial y ha insistido en actuar juntos en defensa del catalán, que es un "tema nuclear".