ERC aconseja al Gobierno no "llegar tarde" con las reformas y Sánchez replica pidiendo que valore sus medidas

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha aconsejado al Gobierno no "llegar tarde" con las reformas que se necesitan, especialmente en materia de financiación autonómica y vivienda, ante el avance de la derecha, a lo que el presidente Pedro Sánchez ha replicado defendiendo las medidas que se van adoptando, aunque le puedan parecer insuficientes.

En la sesión de control al Gobierno, Rufián ha preguntado a Sánchez qué piensa hacer en lo que queda de legislatura, habida cuenta de que, según las encuestas, PP y Vox ya están en los 200 escaños.

BIEN, PERO TARDE

A su juicio, Sánchez ha hecho "cosas que están bien" en los últimos días, como afirmar que hay jueces que hacen política o hablar de "genocidio" de Israel con los palestinos, pero cree que en ambos temas "llega tarde" porque el PSOE se repartió el Consejo del Poder Judicial con el PP y porque el Gobierno criticó a la entonces ministra Ione Belarra (Podemos) cuando hablaba de genocidio hace dos años.

Por eso, ahora pide a Sánchez que "no llegue tarde" a resolver temas como la financiación autonómica, pues considera probado y hasta aceptado por el PP que "este país está mal financiado autonómicamente", y la vivienda, donde en su opinión las medidas del Gobierno "no se notan".

"La gente con dinero invierte en oro, en la Bolsa y en pisos, de toda la vida, y yo le pido a este Gobierno que las casas, dejen de ser especulativas y que se pueda intervenir (los precios)", ha exigido, cuando ya le retiraban la palabra.

Frente a ello, el presidente ha prometido cumplir sus acuerdos de investidura, ha destacado las cifras macroeconómicas, y ha defendido las medidas que se han adoptado o que se han propuesto desde el Gobierno.

HAY DIFICULTADES, PERO ESE ES EL CAMINO

"Evidentemente existen todavía dificultades, por ejemplo en el ámbito de la vivienda, pero creo que España, si uno se compara con lo que está pasando en Europa y en otras partes del mundo, es un ejemplo de desarrollo económico, de prosperidad, de lucha contra la desigualdad y por causas que creo que merece la pena luchar, como es el genocidio que está perpetrando Israel en Gaza", ha presumido.

El presidente ha enunciado medidas que ha aprobado o que propone el Gobierno, como la quita de deuda, la reducción de la jornada laboral, la subida del salario mínimo, el pacto de estado contra la emergencia climática, la quita de deuda a la comunidad o la promoción de vivienda pública, que aunque puedan parecer insuficientes, son el camino a seguir.

"La diferencia entre usted y yo, con todos los respetos, es que entre cero y cien, ustedes prefieren quedarse en cero", ha reprochado a ERC, recordando su voto en contra a la reforma laboral, que estuvo a punto de dar al traste con la norma de la pasada legislatura.