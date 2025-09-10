El PP acusa al Gobierno de "parecerse" a Franco y Pilar Alegría les recrimina su "relación con la mentira y el insulto"

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha acusado este miércoles al Gobierno de "parecerse cada día más" a la dictadura de Francisco Franco y la ministra portavoz, Pilar Alegría, le ha afeado la "relación con la mentira y el insulto" de su formación.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, De los Santos ha preguntado a la también ministra de Educación sobre la "relación del Gobierno con la verdad", a cuenta de la reforma del Reglamento del Congreso para sancionar a 'pseudoperiodistas'.

"Nos preocupa precisamente eso, que su manera de hacer política, que está basada absoluta y completamente en la mentira, sea un retroceso a la dictadura franquista", ha señalado el diputado 'popular', que considera que el Ejecutivo "habla tanto de Franco porque cada día se parece más a él con sus políticas inaceptables". Asimismo, ha acusado a la ministra de "mentir desde el púlpito de La Moncloa".

De su lado, Alegría ha asegurado que la relación del Gobierno con la verdad es "absoluta". "Tanto como la relación del PP con la mentira y el insulto", ha zanjado, reprochando al diputado sus críticas a una tertuliana de RTVE.