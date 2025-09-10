Espana agencias

El juez cita el 25 de noviembre como investigados a los tres últimos gerentes del SAS y a la viceconsejera de Economía

Por Newsroom Infobae

El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha citado como investigados el próximo 25 de noviembre a la actual directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y a sus antecesores en dicho cargo Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán tras la querella registrada por los diputados del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz por "posibles irregularidades" en la contratación a través del procedimiento de urgencia realizada por el SAS desde el año 2021.

Así se recoge en una providencia del citado juzgado de Sevilla fechada el pasado 1 de septiembre, adelantada por la cadena Ser y que ha sido confirmada por fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a Europa Press.

En la providencia, notificada ayer martes, el juzgado también cita, el día 18 de noviembre, como testigos, a tres exinterventoras de la Junta, entre ellas la que fuera interventora general y actual viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Amelia Martínez. Las otras dos citadas son la exinterventora central del SAS Blanca Pons y su interventora adjunta, María Victoria López.

También han sido citados el mismo día en condición de testigos el exdirector económico del SAS José Antonio Miranda y el exdirector de asistencia sanitaria y resultados en Salud Hipólito Luis Carlos Martínez Hervás.

En este sentido, los testigos deberán comparecer una semana antes de que lo hagan los exgerentes del ente.

Asimismo, el juez instructor solicita a la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del SAS la remisión del expediente que dio lugar a un informe sobre el proceso de verificación de los gastos con fondos europeos conforme al procedimiento establecido en la Instrucción 1/17 de la Dirección General de Fondos Europeos para la terminación del antiguo Hospital Militar de Sevilla, según han informado fuentes del TSJA.

