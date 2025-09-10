Espana agencias

Desconocidos escriben la palabra "nazis" y lanzan pintura roja contra la sede de Vox en Vitoria

Por Newsroom Infobae

Desconocidos han escrito esta pasada noche la palabra 'nazis' y han lanzado pintura roja en la entrada de la sede de Vox en Vitoria-Gasteiz.

Este partido ha afirmado, a través de un comunicado, que esta es la segunda vez en las dos últimas semanas que se producen unos hechos de este tipo.

Vox ha anunciado que este miércoles denunciará ante la Ertzaintza esta "enésima agresión", aunque ha manifestado que hay "muy pocas posibilidades de que consigamos identificar a los impresentables que actúan de esta forma".

El juntero alavés de la formación, Jonathan Romero, ha afirmado que "este nuevo episodio de vandalismo no es más que una muestra de la estrategia de terror y coacción que caracteriza a la izquierda abertzale".

Romero ha añadido que "el clima político es propicio para que se sucedan actos vandálicos tan lamentables", ya que "partidos que se dicen democráticos no solo evitan condenar los ataques" contra Vox, sino que "los justifican y alientan desde las instituciones, con el lehendakari Pradales y el diputado general González a la cabeza".

Por su parte, la parlamentaria vasca de Vox, Amaia Martínez, ha afirmado que estos hechos son "de extrema gravedad", y ha denunciado que estos "ataques contra Vox y contra la propia democracia" sean "celebrados por quienes lo perpetran y consentidos por quienes podrían evitarlos".

Martínez ha anunciado que trasladará este asunto al Parlamento Vasco para que "se retraten el Gobierno Vasco y los partidos que lo conforman".

