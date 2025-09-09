Espana agencias

Sánchez presenta este jueves en Cuenca el plan de formación ante emergencias en centro educativos no universitarios

Por Newsroom Infobae

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará este jueves, en el instituto Fernando Zóbel de Cuenca, el plan de formación ante emergencias de Protección Civil en centros educativos no universitarios, según han confirmado fuentes gubernamentales a Europa Press.

La Conferencia Sectorial de Educación, que presidió en junio la ministra Pilar Alegría, aprobó este plan elaborado en colaboración con el Ministerio del Interior a través de Protección Civil, que comenzará a cursarse este próximo curso y será obligatorio en todos los centros educativos del país.

El objetivo del plan, según explico entonces el Ministerio de Educación, es "extender la cultura de la prevención y garantizar la adecuada formación de toda la comunidad educativa en la respuesta ante todo tipo de emergencia de protección civil".

El mismo plan "ofrecerá formación específica en prevención y respuesta a emergencias provocadas por causas naturales o derivadas de la acción humana".

En concreto, está previsto que el alumnado reciba formación sobre cómo actuar ante riesgos específicos como inundaciones, terremotos, maremotos y tsunamis, erupciones volcánicas, fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales y accidentes industriales, químicos, nucleares y del trasporte de mercancías peligrosas.

