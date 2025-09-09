PSOE exige a la C.Madrid "cumplir sin demora" el acuerdo con el Gobierno para "rectificar" la ley de medioambiente

El PSOE-M ha exigido este martes a la Comunidad de Madrid que cumpla "sin demora" el acuerdo con el Gobierno central para "rectificar" la ley de medioambiente autonómica que evitará que se recurra ante el Tribunal Constitucional.

Así lo ha trasladado la formación en un comunicado en el que han destacado que el Ejecutivo central había localizado varios artículos con "fundamentos suficientes" como para llevar la ley al Tribunal de Garantías.

Se ha referido al resultado Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y el Ejecutivo regional recogido en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), la modificación garantizará que los proyectos que puedan afectar de forma significativa a la Red Natura 2000, espacios naturales protegidos, montes especiales, humedales o embalses quedan sometidos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental establecido en la Ley estatal 21/2013.

Sobre la ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, el acuerdo alcanzado entre el Gobierno regional y el central también recoge que el texto "debe ser interpretado y aplicado de conformidad con la normativa estatal", tal y como ha adelantado 'El País'.

Para el secretario de Transición Justa y Medio Ambiente del PSOE de Madrid, Álvaro Abril Aparicio, ha espetado que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "tiene que darse cuenta de una vez por todas de que su mayoría absoluta no le concede barra libre para hacer lo que quiera ni para incumplir las leyes del Estado, incluso las que su propio partido promulgó".

"Lo que pedimos los socialistas es que cuanto antes se promueva una iniciativa legislativa que corrija este absoluto despropósito", ha añadido. Para los socialistas este acuerdo supone "un revolcón" a la forma de entender la protección del medio ambiente por parte del Gobierno de Ayuso, "que actúa como si gobernar en contra de la legislación estatal no tuviera consecuencias".