Murcia exige al delegado de Gobierno que "se plante en Madrid y reclame el agua" que pertenece a la CCAA

Por Newsroom Infobae

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha exigido al nuevo delegado de Gobierno, Francisco Lucas, que "se plante en Madrid y delante de su jefe, Pedro Sánchez, y reclame el agua y ese recurso que nos pertenece a la Región de Murcia".

Así se ha pronunciado Rubira tras informar este lunes la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) que el subsistema cuenca, uno de los dos que componen la cuenca junto al subsistema trasvase, se aproxima a nivel de alerta, según los últimos datos aportados por el índice de escasez del Segura, correspondientes al 1 de septiembre.

Según la consejera, "los datos hablan por sí solos". En el conjunto nacional, en las cuencas hay de media "un 50% de agua embalsada". En el caso del Tajo, ha especificado, "la capacidad que tiene está casi en un 80% de agua, mientras que en el Segura no llega al 22%".

Por ello, ha emplazado a "tomar decisiones claras ya, no podemos esperar". Sin embargo, lamenta, "Pedro Sánchez lo único que hace es recortarnos el agua, cerrar los pozos, los acuíferos y, por supuesto, la decisión que ya anunció en el año 2018 es que iba a cerrar el trasvase Tajo-Segura y ahora se nos plantea ese 50% de reducción del agua del trasvase".

Ha advertido que "si esto se lleva a cabo, empresas, industrias, de comercios, incluso también agua de abastecimiento, pues si no tenemos esas aportaciones del trasvase, al final no habrá agricultura, no habrá comercio, no habrá industria debido a esa decisión sectaria e ideológica que toma el Gobierno central".

EuropaPress

