Mantienen las protestas este martes en diferentes ciudades del país tras el anuncio del embargo de armas a Israel

Por Newsroom Infobae

La Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) ha trasladado que las manifestaciones convocadas este martes en varias ciudades españolas de la mano la Campaña 'Fin al Comercio de Armas con Israel' siguen en pie tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del embargo de armas por ley a Israel y la prohibición de entrada a quien participe en el genocidio.

En Madrid la protesta está convocada mañana a las 10.00 horas en la Puerta del Sol. A la misma hora está prevista en Barcelona, en Carrer Mallorca, en Valencia en la Plaça del Temple, y en Sevilla en la Plaza de España. En Zaragoza tendrá lugar a las 11.00 horas en la Plaza del Pilar, entre otras ciudades.

"Ante el anuncio de Sánchez, la convocatoria de mañana ante Delegaciones del Gobierno de todo el Estado es más importante que nunca y por eso la mantenemos. Es en el Consejo de Ministros de mañana donde se redactará y aprobará el texto final, no siendo hasta entonces cuando conoceremos los detalles de esta medida y podremos valorar mejor el alcance real del embargo propuesto", ha informado este lunes a través de un comunicado.

En la nota, RESCOP alega que es "imprescindible" que el Gobierno "sienta una vez más" su "presión" y "cumpla con sus palabras, si bien ha celebrado que se trata de "una victoria del pueblo palestino" que "lleva décadas exigiendo que se ponga fin a la complicidad con Israel" así como de "la sociedad civil de todo el estado" que "lleva 23 meses luchando incansablemente para poner fin al comercio de armas con Israel".

En este sentido, ha calificado como "esencial" que el embargo incluya "todas las importaciones, exportaciones y tránsitos" y ha pedido que este sea "retroactivo y aplicable a la contratación pública y privada, presente y futura" para "rescindir de una vez por todas los 46 contratos públicos con empresas de armas israelíes y sus filiales en España y con empresas españolas" que "fabrican productos de defensa con acuerdos de transferencia de tecnología o con certificación por parte de la industria israelí".

Asimismo, ha exigido que "todos los partidos políticos del Congreso apoyen estas medidas" y ha advertido que seguirán "vigilantes" para que "el embargo esta vez sí se aplique y realmente no haya comercio de armas de ningún tipo con Israel". "Pedro Sánchez ha mentido una vez más diciendo que el embargo se estaba aplicando "de facto". Nada más lejos de eso. Prueba de ello es que durante los meses de febrero a mayo de 2025, España ha sido el país de la UE que más armas y municiones ha importado desde Israel", ha criticado.

"PRESIÓN" HASTA "LA RUPTURA TOTAL DE RELACIONES"

Con todo, RESCOP ha recordado que "sigue siendo imprescindible" que se apruebe la Proposición de Ley que registraron en julio de 2024 y que blinda jurídicamente la figura de embargo a países que están siendo investigados por graves vulneraciones de derechos humanos, solicitando que el Ejecutivo "trabaje para que estas medidas se extiendan a toda la comunidad internacional".

"Aunque este anuncio llega muy tarde, ante las masacres indescriptiblemente horrorosas que lleva a cabo Israel en la Franja de Gaza y en toda Palestina, el anuncio de hoy supone un pequeño respiro que brinda esperanza y nos recuerda la importancia de las luchas populares. La comunicación de estas medidas no sería posible sin la lucha de cada una de nosotras (...) No vamos a parar hasta que se ponga fin a toda la complicidad y relaciones con el estado genocida de Israel, y toda Palestina sea libre. ¡Viva Palestina libre! ¡Sigamos presionando hasta la ruptura total de relaciones!", ha expresado.

