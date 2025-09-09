Espana agencias

Koldo contactó con el ex jefe de gabinete de Ribera para la licencia a la empresa del 'caso hidrocarburos'

El entonces asesor ministerial Koldo García envió mensajes a Marc Pons, que fue jefe de gabinete de la exvicepresidenta tercera y exministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera, sobre la licencia de operador de hidrocarburos que solicitaba la empresa Villafuel, investigada por la Audiencia Nacional.

"Muy buenas te puedo ver 15 segundos para darte los papeles que te comenté de la solicitud", escribió Koldo a Pons el 8 de julio de 2021, tres meses después de enviarle una foto con el recibo del registro electrónico de la solicitud de Villafuel.

Son mensajes a los que ha tenido acceso Europa Press y que han sido intervenidos por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil e incorporados al 'caso hidrocarburos'.

Villafuel es la compañía que, según la investigación, está en el epicentro de un presunto fraude millonario en el sector de los hidrocarburos.

"ESTÁN ACOJONADOS"

Según estos chats, meses antes, García y el presunto conseguidor del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, organizaron la reunión que sus socios, los también empresarios e imputados en la causa Claudio Rivas y Carmen Pano, mantuvieron con Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe de gabinete de la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto.

De Aldama fue quien, el 28 de diciembre de 2020, escribió al asesor del en ese momento ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para decirle que sus socios "van a montar una comercializadora" y le adjuntó varios datos: el nombre de la empresa --Villafuel--, la matrícula del coche y sus DNI.

"En principio 4 porque quieren llevar al técnico por si preguntan cosas técnicas pero no me han pasado todavía los datos", le añadió el empresario, que al final facilitó datos de más personas.

La cantidad de asistentes llegó a extrañar a García: "¿5 personas para una presentación", a lo que De Aldama le contestó: "Quieren hacerlo bien y están acojonados".

"VOY Y TE LOS PRESENTO"

Minutos después, García reenvió a Díaz Bidart los mensajes de De Aldama en los que mencionaba que querían montar una comercializadora y sus datos personales.

Díaz Bidart le preguntó qué necesitaba y el entonces asesor ministerial le respondió que "solo que les veas y se presenten". "Si me dejas voy yo y te los presento y me marcho", añadió.

Cuando declaró el pasado mayo ante el juez instructor del Tribunal Supremo, Díaz Bidart aseguró que el encuentro fue protocolario, a petición de García y que explicó a los empresarios que no tenía competencias en materia de adjudicación de licencias, por lo que los emplazó a pedir cita en otro departamento.

El 29 de diciembre, un día después, García mensajeó a De Aldama para decirle que mandaran "un correo pidiendo la reunión", que "será el día 14 de enero miércoles a las 12:00".

Posteriormente, en otra conversación del 15 de febrero de 2021, el presunto conseguidor de la trama pidió a Koldo que llame a "Claudio" para "preguntar qué tal le ha ido". "No", respondió García, provocando el enfado del empresario. "Pero estás tonto hoy o qué?". "Ya hablé", le explicó el entonces asesor ministerial.

