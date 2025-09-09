Espana agencias

Europa Press reúne este miércoles a los presidentes de las 8 diputaciones en el foro 'Andalucía desde sus territorios'

Europa Press Andalucía reúne este miércoles 10 de septiembre en Sevilla a los presidentes de las ocho diputaciones provinciales de la comunidad en un foro organizado en colaboración con la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Moeve titulado 'Andalucía desde sus territorios'.

El encuentro informativo arrancará a las 09.30 horas en la sede de la Fundación Cajasol y se desarrollará en formato de mesa redonda en las que los ochos presidentes responderán a las preguntas que planteará el delegado de Europa Press en Andalucía, Francisco Morón.

En la cita participarán los presidentes de las diputaciones de Almería, Javier Aureliano García (PP); Cádiz, Alejandra Martínez del Junco (PP); Córdoba, Salvador Fuentes (PP); Granada, Francis Rodríguez (PP); Huelva, David Toscano (PP); Jaén, Francisco Reyes (PSOE); Málaga, Francisco Salado (PP); y Sevilla, Javier Fernández (PSOE).

El encuentro informativo cobra especial relevancia desde el punto de vista político al celebrarse una vez superado el ecuador del mandato en las diputaciones provinciales. El foro podrá seguirse en directo en las redes sociales de Europa Press Andalucía, en el canal de Youtube vía streaming en el enlace 'https://youtube.com/live/8552fFmabRs?feature=share', en la página de Facebook y en el perfil de Twitter.

Los desayunos de Europa Press Andalucía superan el centenar de ediciones desde su estreno en enero de 2014, y por este foro han pasado los principales referentes políticos, económicos y sociales no sólo de Andalucía, sino del conjunto de España.

Desde su inicio, esta tribuna ha dado voz a expresidentes del Gobierno como Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, exvicepresidentes como Alfonso Guerra o ministros como Fátima Báñez, Rafael Catalá, Íñigo de la Serna, María Jesús Montero o Juan Carlos Campo.

También han tenido la oportunidad de exponer en este marco sus proyectos los líderes de los principales partidos nacionales como Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciudadanos) o Alberto Garzón (IU), además de representantes del ámbito económico como el presidente de CEOE, Antonio Garamendi; el presidente de ATA, Lorenzo Amor; o el consejero delegado de Atlantic Copper, Javier Targhetta.

