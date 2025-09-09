Espana agencias

El PSOE no ve "ninguna sorpresa" en el juicio oral al fiscal general y defiende su continuidad y su inocencia

Por Newsroom Infobae

Guardar

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, no considera "ninguna sorpresa" la apertura de juicio oral al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha insistido en defender su presunción de inocencia y su continuidad en el cargo.

"Hay mucha gente que, con muy buena intención, ha ido diciendo que el fiscal debiera dejar su cargo para que no se contaminara no sé qué; pues el Tribunal Supremo, en esta autosentencia, dice una cosa que no han destacado otros, que es que no se suspenden las funciones del fiscal general", ha subrayado.

A su juicio, hay que respetar la presunción de inocencia de García Ortíz y no limitar su actividad porque "no se entendería" que el fiscal general deba dar un paso al lado mientras otros investigados, como Víctor de Aldama, implicado en la trama Koldo, esté paseando por la calle.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

AM2-Educación cifra en un 43% de seguimiento del segundo día de huelga docente en Cantabria y los sindicatos en un 56,1%

AM2-Educación cifra en un 43%

El PP insiste en la dimisión del fiscal general tras el juicio oral porque su continuidad plantea un problema ético

El PP insiste en la

El Gobierno mantiene la confianza en el fiscal general del Estado tras ser enviado a juicio: "Ha defendido la verdad"

El Gobierno mantiene la confianza

Podemos exige a Sánchez "coherencia" y que rompa relaciones con Israel si afirma que hay un genocidio en Gaza

Podemos exige a Sánchez "coherencia"

El Gobierno prohíbe la entrada de los ministros ultraderechistas israelíes Smotrich y Ben Gvir

El Gobierno prohíbe la entrada
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Almeida confirma que Madrid recibirá

Almeida confirma que Madrid recibirá la última etapa de la Vuelta y que evitará “por todos los medios” que las protestas acaben en disturbios

El Gobierno prohíbe la entrada en España a dos ministros de Netanyahu

El juez manda al banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de información sensible del novio de Ayuso

Una española que vive en Argentina da su opinión sobre uno de los temas más polémicos: “No es lo mismo ser de un país conquistado que uno conquistador”

¿Estás obligado a apartarte si vas por el carril izquierdo a 120 km/h y alguien te quiere adelantar?: la DGT aclara esta duda

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

El dueño de un bar explica la realidad de este negocio en España: “Los clientes son lo más difícil de gestionar”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Mercadona publica nuevas ofertas de empleo: sueldos de 4.000 euros mensuales para el personal informático

DEPORTES

El dinero que se llevará

El dinero que se llevará Hacienda tras la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open: es el premio más grande de la historia del tenis

Topuria habla sobre una supuesta pelea contra el campeón mundial de boxeo Terence Crawford: “Lo pondría a dormir en el primer contacto”

Fernando Alonso habla sobre la situación de Aston Martin: “No tenemos ninguna aspiración este año”

La policía detiene al “piloto fantasma de Fórmula 1” tras seis años de búsqueda: conducía un coche de GP2 con los colores de Ferrari

Vingegaard, líder de la Vuelta a España, también encabeza la defensa de los manifestantes pro Palestina: “Lo hacen por un motivo”