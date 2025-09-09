Espana agencias

El Gobierno mantiene la confianza en el fiscal general del Estado tras ser enviado a juicio: "Ha defendido la verdad"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Gobierno ha reiterado su confianza en el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que el Tribunal Supremo (TS) haya acordado abrirle juicio oral por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Así lo ha expresado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra portavoz, Pilar Alegría, alegando que el Ejecutivo "mantiene la confianza en el fiscal general del Estado" y "por supuesto también en su inocencia", si bien ha reiterado el "máximo respeto" a la resolución del magistrado del Supremo Ángel Hurtado.

"Este gobierno, desde luego, mantiene la confianza en el fiscal general del Estado. Y, por supuesto, también en su inocencia. Siempre hemos sido conscientes que el fiscal general del Estado ha defendido la verdad y ha perseguido el delito", ha afirmado Alegría.

Así ha reaccionado el Ejecutivo después de que el Supremo haya emitido un auto con el que sienta a García Ortiz en el banquillo de los acusados, siendo la primera vez que un fiscal general del Estado se enfrenta a juicio en el Tribunal Supremo (TS).

El auto de apertura de juicio oral llega seis semanas después de que la Sala de Apelación del TS confirmara el procesamiento de García Ortiz al considerar que impulsó y coordinó "personalmente" la filtración sobre la investigación por delitos fiscales contra González Amador. Esta decisión se adoptó por mayoría de dos contra uno, toda vez que el magistrado Andrés Palomo emitió un voto particular discrepante.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PSOE no ve "ninguna sorpresa" en el juicio oral al fiscal general y defiende su continuidad y su inocencia

El PSOE no ve "ninguna

AM2-Educación cifra en un 43% de seguimiento del segundo día de huelga docente en Cantabria y los sindicatos en un 56,1%

AM2-Educación cifra en un 43%

El PP insiste en la dimisión del fiscal general tras el juicio oral porque su continuidad plantea un problema ético

El PP insiste en la

Podemos exige a Sánchez "coherencia" y que rompa relaciones con Israel si afirma que hay un genocidio en Gaza

Podemos exige a Sánchez "coherencia"

El Gobierno prohíbe la entrada de los ministros ultraderechistas israelíes Smotrich y Ben Gvir

El Gobierno prohíbe la entrada
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Almeida confirma que Madrid recibirá

Almeida confirma que Madrid recibirá la última etapa de la Vuelta y que evitará “por todos los medios” que las protestas acaben en disturbios

El Gobierno prohíbe la entrada en España a dos ministros de Netanyahu

El juez manda al banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de información sensible del novio de Ayuso

Una española que vive en Argentina da su opinión sobre uno de los temas más polémicos: “No es lo mismo ser de un país conquistado que uno conquistador”

¿Estás obligado a apartarte si vas por el carril izquierdo a 120 km/h y alguien te quiere adelantar?: la DGT aclara esta duda

ECONOMÍA

El dueño de un bar

El dueño de un bar explica la realidad de este negocio en España: “Los clientes son lo más difícil de gestionar”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Mercadona publica nuevas ofertas de empleo: sueldos de 4.000 euros mensuales para el personal informático

Andrés Millán, abogado, sobre el oro: “Se ha multiplicado su valor el triple que la vivienda”

DEPORTES

El dinero que se llevará

El dinero que se llevará Hacienda tras la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open: es el premio más grande de la historia del tenis

Topuria habla sobre una supuesta pelea contra el campeón mundial de boxeo Terence Crawford: “Lo pondría a dormir en el primer contacto”

Fernando Alonso habla sobre la situación de Aston Martin: “No tenemos ninguna aspiración este año”

La policía detiene al “piloto fantasma de Fórmula 1” tras seis años de búsqueda: conducía un coche de GP2 con los colores de Ferrari

Vingegaard, líder de la Vuelta a España, también encabeza la defensa de los manifestantes pro Palestina: “Lo hacen por un motivo”