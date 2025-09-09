El Gobierno deniega la contingencia migratoria a Baleares

El Gobierno central ha denegado que Baleares se pueda acoger a la contingencia migratoria, tal y como había solicitado el Govern autonómico la semana pasada.
Así lo ha dicho este martes la presidenta del Ejecutivo balear, Marga Prohens, en el pleno del Parlament, en el que ha asegurado que el Govern "recurrirá a todas vías" a su alcance para frenar el reparto de menores migrantes no acompañados.
"Para el Gobierno no es suficiente que los centros de menores estén al 1.000 por ciento de sobreocupación, quieren más, con menos dignidad", ha criticado Prohens, zanjando que "esto es racismo institucional".
((Habrá ampliación))
Últimas Noticias
Aplazado el desahucio de las exmonjas cismáticas de Belorado (Burgos) hasta el 3 de octubre
La Abogacía Española pide control y transparencia en el nombramiento de administradores concursales
La madre acusada de intentar asesinar a su bebé pide que les dejen ser padres y que quieren "lo mejor" para su hija
Generalitat exige al Gobierno destitución "inmediata" del presidente e la CHJ por "abandono" de funciones durante el 290
El TEDH dice que las restricciones Covid en hostelería no pueden considerarse "una expropiación 'de facto"
MÁS NOTICIAS