El BNG proclama su "orgullo" por provocar la suspensión del final de etapa de La Vuelta con las protestas contra Israel

El BNG ha celebrado este martes la suspensión del final de etapa de La Vuelta a su paso por la provincia de Pontevedra y ha proclamado su "orgullo" por el seguimiento de las protestas contra el equipo israelí que participa en la ronda ciclista y contra los bombardeos sobre Gaza.

Así lo ha señalado el portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, quien también critica "la represión y las cargas policiales desmedidas e injustificadas" contra los manifestantes.

"Hubo una participación absolutamente masiva de personas solidarias con Palestina, que lo que reclaman es la expulsión del equipo israelí de la Vuelta y que consiguieron, efectivamente, que se parase la etapa 8 kilómetros antes de la meta prevista --ha relatado--. Yo tengo que expresar el orgullo como gallego de un pueblo y un nacionalismo gallego profundamente internacionalista y solidario que es capaz de salir masivamente para defender lo que es una causa justa, que es reclamar que se pare el genocidio que Israel está cometiendo contra el pueblo palestino".

RESPUESTA TARDÍA E INSUFICIENTE DEL GOBIERNO

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Rego ha vuelto a decir que las medidas contra Israel anunciadas por el presidente Pedro Sánchez son "claramente insuficientes", aunque reconoce que al menos suponen "un paso".

A su juicio, "el Gobierno español va siempre arrastrando los pies en esto", pues estas medidas se podían haber adoptado "hace mucho tiempo", pero "aún así va de los más avanzados de Europa". Eso sí, el BNG sigue reclamando "romper relaciones diplomáticas con Israel y colaborar con la justicia internacional para llevar a los criminales, a Netanyahu y a la ocupación israelí, delante de la justicia internacional para que paguen por los crímenes de guerra y de lesa humanidad que están cometiendo, reconocido por la propia Corte Penal Internacional".