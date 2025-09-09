Espana agencias

Comín también pide apartar a tres magistrados conservadores de la deliberación en el TC sobre su amparo por la amnistía

Por Newsroom Infobae

Guardar

El exconsejero catalán Toni Comín ha seguido los pasos del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont recusando a los magistrados Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y José María Macías, enmarcados en el ala conservadora del Tribunal Constitucional (TC), lo que retrasará igualmente la tramitación de su recurso de amparo por la decisión del Tribunal Supremo (TS) de no amnistiarle la malversación del 'procés'.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Comín ha presentado el mismo escrito de recusación registrado por Puigdemont contra dichos magistrados, alegando que carecen de la apariencia de imparcialidad necesaria para participar en las discusiones sobre su recurso de amparo.

En el escrito presentado por Puigdemont, al que ha tenido acceso esta agencia de noticias, su abogado Gonzalo Boye recriminó a Arnaldo y Espejel su "estrecha relación con el PP", achacando al partido liderado por Alberto Núñez Feijóo la promoción de ambos a la corte de garantías.

Además, argumentó que Arnaldo, en un reciente libro, había mostrado "su animadversión" hacia Puigdemont, aludiendo también a un artículo anterior al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 donde alertó de que el líder independentista "habría procedido a una deliberada perversión del Estado de Derecho".

A Espejel le afeó que cuando era presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional emitió un voto particular contra la absolución en 2020 del mayor de los Mossos D'Equadra Josep Lluís Trapero por el 1-O donde asegura que dio "buena muestra de su opinión personal" de que el 1-O "fue un hecho delictivo".

Finalmente, recriminó a Macías que "a lo largo de estos años se ha ido pronunciando en contra de los intereses" de Puigdemont y "de forma manifiesta", citando varias publicaciones en prensa, su "guerra frontal" contra la ley de amnistía y su amistad con el instructor del 'procés', el magistrado del TS Pablo Llarena.

LA ADMISIÓN SE RETRASA AL MENOS UN MES

Estaba previsto que en el Pleno de esta semana el TC resolviera la admisión a trámite del recurso de amparo de Puigdemont, donde solicitaba como medida urgente que se levantara la orden de detención nacional que pesa en su contra. En el orden del día figuraban también las impugnaciones de Comín y del ex consejero Lluís Puig para idéntica decisión.

Fuentes jurídicas avanzaron que lo previsible era que este martes se admitieran a trámite pero se rechazaran las medidas cautelarísimas solicitadas por Puigdemont para tramitar su petición por la vía ordinaria de las medidas cautelares.

Las mismas fuentes indican ahora que los escritos de recusación obligarán a retrasar la admisión al menos un mes para decidir antes sobre la petición de apartar a esos tres magistrados.

Voces de la corte de garantías apuntan que lo más probable es que se rechacen las recusaciones lanzadas contra Arnaldo, Espejel y Macías. En este sentido, algunas fuentes apuntan que son "claramente extemporáneas".

En todo caso, en la sede de Domenico Scarlatti muestran su "sorpresa" por lo que ven como "un extraño movimiento", "desconcertante", por parte de Puigdemont por cuanto supone retrasar la decisión de admitir un recurso de amparo presentado por él mismo por supuesta vulneración de sus derechos fundamentales.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Constitucional rechaza el recurso de amparo de la familia del joven rapero asesinado en Madrid

El Constitucional rechaza el recurso

Gamarra acusa a Sánchez de usar la política internacional para "tapar sus problemas de política nacional"

Gamarra acusa a Sánchez de

Sánchez felicita al primer ministro de Noruega por su victoria y promete trabajar juntos "en defensa de la paz"

Sánchez felicita al primer ministro

La AN sienta esta semana en el banquillo a Villarejo por el presunto encargo para investigar a Martinsa-Fadesa

La AN sienta esta semana

AJFV y FJI exigen a Sánchez y Bolaños pruebas o rectificación por acusar a jueces de actuar con fines políticos

AJFV y FJI exigen a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Radares carro, la nueva incorporación

Radares carro, la nueva incorporación de la DGT que lleva 150.000 multas en Cataluña

Las fragatas F-110 de la Armada tendrán un nuevo sistema de combate: Navantia integrará una tecnología de radar

Una española que vive en Finlandia comparte cómo es su jornada laboral allí: “Si sales a las cuatro, a las cuatro y un minuto ya estás fuera y nadie te mira mal”

Un mecánico explica si es mejor la tracción trasera o la delantera para tu coche: “Es más económica”

Un especialista advierte sobre los errores que más dinero cuestan a los conductores: “Estás vaciando tu cartera en el taller y ni te estás dando cuenta”

ECONOMÍA

Andrés Millán, abogado, sobre el

Andrés Millán, abogado, sobre el oro: “Se ha multiplicado su valor el triple que la vivienda”

Los cuatro errores típicos al pedir una hipoteca, según un abogado: “La gente se compra una casa sin tener ni idea”

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 9 septiembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Un trabajador se encuentra con su jefe en un restaurante durante una baja y acaba despedido: debe readmitirlo y pagarle más de 20.000 euros

DEPORTES

El dinero que se llevará

El dinero que se llevará Hacienda tras la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open: es el premio más grande de la historia del tenis

Topuria habla sobre una supuesta pelea contra el campeón mundial de boxeo Terence Crawford: “Lo pondría a dormir en el primer contacto”

Fernando Alonso habla sobre la situación de Aston Martin: “No tenemos ninguna aspiración este año”

La policía detiene al “piloto fantasma de Fórmula 1” tras seis años de búsqueda: conducía un coche de GP2 con los colores de Ferrari

Vingegaard, líder de la Vuelta a España, también encabeza la defensa de los manifestantes pro Palestina: “Lo hacen por un motivo”