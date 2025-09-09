Espana agencias

Asociaciones de jueces advierten de la "insólita" imagen del fiscal general en el banquillo y el "daño" a la institución

Por Newsroom Infobae

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han avisado este martes de que la apertura de juicio oral al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo es una situación "insólita" que "daña el prestigio de la institución".

De esta forma han reaccionado, en declaraciones a Europa Press, a la decisión del magistrado Ángel Hurtado de sentar en el banquillo de los acusados al fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Además, el magistrado instructor le ha reclamado una fianza de 150.000 euros, pero ha rechazado suspenderle en el cargo, como había solicitado la acusación popular que ejerce la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

El portavoz de AJFV, Sergio Oliva, ha señalado que el auto de apertura de juicio oral confirma que se dará "una imagen nunca vista en democracia, un fiscal general del estado sentado en el banquillo de los acusados".

"Y con pleno respeto a la presunción de inocencia, tenemos que decir que esa imagen daña de forma terrible el prestigio de la institución", ha añadido.

Por su parte, el presidente de FJI, Fernando Portillo, ha indicado que era una resolución "ya esperada", un paso procesal que prevé la ley y que "no depara sorpresa alguna", pero que es una "insólita situación".

"Básicamente, que se va a sentar en el banquillo una persona como el fiscal general y por importantes presuntos delitos", ha expresado, para criticar que, si continúa en el puesto cuando sea juzgado, habrá una "duplicidad que es mala para la imagen de la institución y la apariencia de imparcialidad de los fiscales que tiene que decidir si acusar o no".

