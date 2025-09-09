Espana agencias

Ábalos trasladó a Koldo su intención de comprar una casa mediante una sociedad: "La cuestión es que me reconocieron"

José Luis Ábalos trasladó al que fuera su asesor en el Ministerio de Transportes, Koldo García, su intención de comprar una casa en el municipio madrileño de Rivas Vaciamadrid tras su salida del cargo, si bien le indicó que se haría mediante una sociedad y que eso podría ser un problema porque le habían reconocido.

Así figura en una conversación de WhatsApp que forma parte de una serie de mensajes, a los que ha tenido acceso Europa Press, que han sido intervenidos por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de las pesquisas que dirige el Juzgado Central de Instrucción Número 5 sobre el llamado 'caso Hidrocarburos'.

Se trata de una conversación que tuvo lugar el 20 de marzo de 2022, meses después de que Ábalos dejara de ser ministro de Transportes, pese a lo cual el chat refleja que seguía recurriendo a García para sus gestiones personales.

"Esta casa no me gustaría perderla. El lunes han quedado con una gente que también visitó ayer la casa para negociar. Esperan una oferta", le dijo el también ex secretario de Organización del PSOE.

Y, a continuación, añadió: "La otra cuestión es que me reconocieron y ahora no sé cómo encaja que sea una sociedad la que compre. No sé cómo se puede explicar".

García le respondió indicándole que se hacía cargo del asunto. "Y lo otro lo hablo con este para ver cómo se puede explicar", remachó. "Lo que se me ocurre es que vaya a verla él y diga que le interesa a él (...) Y así tú desapareces", propuso.

"En ese caso, lo mejor sería que yo le he hablado de la casa", apuntó Ábalos, que corrigió rápidamente: "Pero luego me verían ahí viviendo, con lo cual difícil está".

Pese a ello, García informó a Ábalos de que finalmente esa otra persona había concertado una visita. "Quedaron. Mañana a las 9", le precisó. "A ver si sale. Gracias", concluyó el ex dirigente socialista.

