Espana agencias

Vox acusa a Sánchez de ser "portavoz de Hamás" y defiende a Israel como una "democracia consolidada"

Por Newsroom Infobae

Guardar

Vox ha defendido este lunes a Israel como "una democracia consolidada" y ha criticado la política internacional del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que a su juicio se erige como "portavoz del 'narcochavismo' y de Hamás", a quien responsabiliza del asesinato de un español en Jerusalén este mismo lunes.

Así ha respondido el partido ante el anuncio de sanciones contra la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, y contra la ministra de Juventud, Sira Rego, como respuesta del Gobierno de Benjamín Netanyahu ante el paquete de medidas anunciado por Sánchez para frenar el "genocidio" en Gaza.

El portavoz nacional de Vox, José María Fúster, ha subrayado que Israel es una "democracia consolidada" con "alternativas de Gobierno", y su partido va a estar apoyando "siempre" al país hebreo frente a "una organización terrorista" que busca dirigir los destinos de los pobres palestinos", en referencia a Hamás.

En esta línea, Fúster ha advertido de que, si se consiguiera impedir que una organización terrorista controle a la población palestina, "estaríamos mucho más cerca todos de un entendimiento".

ABASCAL CARGA CONTRA SÁNCHEZ TRAS EL ASESINATO DE UN ESPAÑOL

Además, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha denunciado la muerte de un ciudadano español de 25 años este lunes en Jerusalén, en un ataque terrorista contra un autobús, en el que han muerto varias personas más. "Mientras Sánchez hablaba como portavoz de Hamás, Hamás asesinaba a un español en Jerusalén", ha escrito en redes sociales.

Respecto a la alusión de Sánchez de que España no tiene bombas nucleares ni portaaviones ni puede detener la ofensiva israelí sobre Gaza, Abascal ha respondido que el presidente sólo quiere esas armas "no para defender España, sino para defender a Hamás".

"Y seguramente a Maduro. Los tiranos acorralados siempre acaban enloqueciendo. Es capaz de aliarse con Hamás para tapar que su mujer, imputada por robar, declara ante el juez esta misma semana", ha añadido.

Asimismo, según el portavoz nacional de Vox, Sánchez mantiene las fronteras abiertas "a yihadistas, violadores y narcos"; mientras, "como hemos visto hoy, cierra la puerta a las víctimas de las matanzas islamistas del 7 de octubre" en Israel.

"Hoy Sánchez ha lamentado no tener bombas nucleares, pero no para defender a España, sino para, en este caso, ayudar a Hamás. Y muchos nos tememos que le encantaría también ponerlas al servicio de otros regímenes narcoterroristas como el de Maduro, el líder del cártel de los Soles y socio privilegiado del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Robles agradece a las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra su labor en la lucha contra los incendios forestales

Robles agradece a las Fuerzas

El PP dice que son los tribunales internacionales los que deben determinar si lo que ocurre en Gaza es un genocidio

El PP dice que son

Sumar afirma que negocia con Junts para tratar de convencerles de que permitan la tramitación de la reducción de jornada

Sumar afirma que negocia con

Leire Díez niega relación con Santos Cerdán y enmarca sus "investigaciones" en la elaboración de un libro

Leire Díez niega relación con

Manos Limpias se suma a la petición de la APIF de suspender provisionalmente al fiscal general cuando abra juicio oral

Manos Limpias se suma a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un español de 25 años,

Un español de 25 años, entre los muertos en el atentado de Jerusalén

Esto es lo que tienes que hacer si tus rosas se llenan de manchas negras, según un experto en jardinería

“He hecho esta elección por pasión y llegaré hasta el final”: a los 55 años, termina sus estudios de medicina tras una carrera como enfermero

Gonzalo Miró defiende que los manifestantes paren la Vuelta a España y hace saltar a Juanma Castaño: “¿A ti te gustaría que no te dejaran trabajar en TVE?”

El pueblo en el que nadie quería vivir ahora da 10.000 euros para habitarlo: “Tendremos cuidado con los estafadores”

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los números

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 3 de este 8 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Sebastián Ramírez, abogado: “Hasta que el hijo no alcanza la independencia económica se le debe seguir manteniendo”

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este martes

El datáfono de un restaurante se estropea y el dueño dice a 70 clientes que se vayan a casa y le paguen después: “Confiaba en su honestidad”

DEPORTES

Películas, amigos y siestas: las

Películas, amigos y siestas: las claves de Alcaraz para mantenerse relajado y ganar su sexto Grand Slam

Carlos Alcaraz conquista su segundo US Open de Nueva York frente a la resistencia de Sinner: su sexto trofeo de Grand Slam

España aplasta a la selección turca en las eliminatorias de la Copa del Mundo: un 0-6 histórico con un hat-trick de Merino, doblete de Pedri y un tanto de Ferran

Alcaraz - Sinner, en directo: el español arrolla al italiano y gana su segundo US Open y su sexto Grand Slam

El nadador que estuvo 102 horas en el mar para llegar de Córcega a Mónaco recuerda su experiencia: “Mis encías sangraban, mi lengua triplicó su volumen...”