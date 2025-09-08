Espana agencias

Un hombre acepta 18 meses de prisión por maltratar a su pareja y entrar en su casa sin su permiso, en A Coruña

Un hombre acusado de quebrantamiento de condena, allanamiento de morada, amenazas leves, injurias o vejaciones injustas y violencia sobre la mujer ha aceptado una condena de 18 meses y 20 días de prisión. Además, entre otras penas, tendrá que pagar una multa de 364 euros e indemnizar a la víctima con 1.400.

Lo ha hecho tras un acuerdo entre las partes personadas en el juicio previsto para este lunes, día 8, en la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña. Ha sido después de reconocer lo ocurrido el procesado y acordarse una rebaja de las penas. Asimismo, su abogado solicitó la suspensión de la condena de prisión, petición que se le denegó.

El procesado, natural de Nicaragua, mantuvo una relación sentimental con la mujer y fue condenado en abril de 2024 por un delito de maltrato, con prohibición de comunicarse o acercarse a ella.

ALLANAMIENTO DE MORADA

Sin embargo, según el escrito fiscal, en junio de ese año se encontró en la calle a su expareja y le dijo que quería hablar con ella. También acudió a su domicilio entre abril y junio con consentimiento de ella, en alguna ocasión, aunque también le realizaba llamadas con insultos.

Ya en otra fecha, sin estar acreditado cómo entró, se introdujo en la habitación de la casa en la que vivía la mujer, en A Coruña, agarrándola por el cuello, insultándola, sin dejarla pese a los intentos de la misma.

En otra ocasión, "aporreó la puerta del piso" y, tras abrirle otra persona, entró en la estancia de la mujer sin su consentimiento, repitiéndose las agresiones. Estos episodios se repitieron y llegó a amenazarla de muerte.

Finalmente, en una de las ocasiones, cuando se trasladó la Policía lo localizaron escondido en un cuarto de baño del piso donde vivía ella, presentando la mujer lesiones.

