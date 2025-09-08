Sumar e IU critican el vídeo de Feijóo y las declaraciones "franquistas" de Tellado: "Hacen el trabajo sucio a Vox"

Sumar e Izquierda Unida han criticado el vídeo publicado este domingo por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, donde aparece en un bar cantando 'Mi limón, mi limonero' que acompañó con la frase 'Me gusta la fruta' acuñada por Ayuso; así como las declaraciones "franquistas" de su 'número dos', Miguel Tellado, que llamó a "cavar la fosa" donde reposarán "los restos" del Gobierno de coalición.

Así lo ha expresado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en una entrevista en 'La Hora de la 1' de TVE, recogida por Europa Press, donde ha afirmado que el vídeo de Feijóo "es una forma tapada" de insultar al presidente del Gobierno, y calificando las declaraciones de Tellado como "abiertamente franquistas".

Urtasun se ha referido al "baile grotesco" del líder del PP "insultando al Gobierno" y que se remite al año 2023 cuando, en la primera sesión del debate de investidura, Sánchez afeó a Feijóo que su partido evacuara a su predecesor por denunciar un presunto caso de corrupción que implicaba al hermano de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña, que estaba sentada en la tribuna del Congreso, reaccionó con el insulto "hijo de puta", y después afirmó haber dicho "me gusta la fruta".

Al hilo, Urtasun ha asegurado que el mensaje de Tellado es un insulto "a la memoria a todos los españoles" y ha vuelto a pedir su dimisión, como ya hizo la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, este sábado.

"Además, me dio la sensación que lo llevaba preparado, es la sensación que llevábamos todos, lo cual es aún peor, porque era un mensaje preparado por su equipo de discurso, lo cual es aún peor", ha señalado el ministro de cultura.

Por otra parte, Urtasun ha equiparado estas declaraciones de los mandatarios 'populares' al discurso del partido de Santiago Abascal, afirmando que el PP "jamás van a lograr hacer mejor de Vox que el propio Vox", y advirtiendo que van a terminar siendo fagocitados por la formación de "extrema derecha" como ya "ha pasado en otros países de la Unión Europea".

"Lo único que hacen es cavar en el pozo, cuando más alientan la crispación, cuando más insultan, cuando más quieren hacer de Santiago Abascal, más alimentan el monstruo y más pierden, yo creo que es una estrategia que les lleva al precipicio", ha acabado.

IU: EL PP HACE "EL TRABAJO SUCIO" A VOX

Por su parte, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha admitido que sigue con "enorme preocupación" el ascenso de la encuesta de Vox y ha espetado que la formación que lidera Santiago Abascal está "comiendo palomitas" mientras el PP y su líder, Alberto Núñez Feijóo, le hacen "el trabajo sucio" con su "radicalización, su discurso de ruptura institucional".

"Esa radicalización de su discurso tiene su traducción electoral en Vox, así que evidentemente el PP y Feijóo deben sacar las conclusiones pertinentes en territorios como Andalucía, donde (Vox) adelanta en apoyo al propio PP a menos de un año de las elecciones andaluzas", ha desgranado en rueda de prensa telemática.

Ante el "aumento de la extrema derecha", Maíllo ha proclamado que "urge la construcción de una alternativa" de carácter de izquierda plasmada en la coalición 'Por Andalucía', que debe ser un espacio de encuentro de todo el espacio.

Al respecto, ha llamado a la "responsabilidad" de las demás fuerzas políticas, en un mensaje implícito a Podemos, para conformar una candidatura unitaria que concite a amplios sectores de la izquierda andaluza que necesitan una respuesta electoral y contribuya a "hacer desaparecer" al actual Gobierno autonómico del PP.

También ha recetado que el avance de Vox en las encuestas tiene que acelerar la "preocupación por el fascismo", aunque ha recalcado que España ha demostrado su carácter progresista y es necesario llegar con aciertos hasta 2027, momento que termina la legislatura.

"Nosotros lo tenemos claro el PP es el gran aliado del ascenso de Vox (...) esa acción de irresponsabilidad institucional, de ilegitimidad de este Gobierno es Vox quien recoge y quien está comiendo palomitas esperando los votos que le aporta el PP, que está haciendo un ridículo histórico", ha remachado.

LA VIVIENDA ES "PRIORIDAD" PARA LOS PGE

En otro orden de cosas, Urtasun, al ser preguntado por los avances en las negociaciones para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha destacado que la "intervención estatal en el mercado de la vivienda será un punto "muy importante" para Sumar pero muestra compromiso de la formación en las negociaciones al afirmar que "el Gobierno necesita imagen de país".

"Necesitamos hacer un esfuerzo inversor en vivienda pública, en primer lugar, en crear un parque público de vivienda realmente de este nombre, y luego, asociado a los presupuestos. También la cuestión de la intervención del mercado de la vivienda será importante. Esa va a ser para nosotros la gran prioridad", ha explicado.

Asimismo, se ha mostrado comprometido con las negociaciones dentro del Gobierno al afirmar que muestra compromiso de la formación en las negociaciones con el PSOE para presentar los PGE al afirmar que "el Gobierno necesita imagen de país".

Además de la vivienda, ha incidido en la cuestión del gasto en defensa, medida frente a la cual Sumar se mostró desfavorable, mostrándose convencido que "no subirán" del 2% en futuras partidas presupuestarias.

"En materia de defensa, ustedes saben que ha habido un incremento hasta el 2%, que nosotros no hemos compartido y que el presidente del gobierno ha sido categórico, además lo dijo en la cumbre de la OTAN, en que no habría un incremento mayor. Por lo tanto, ese es el escenario que tenemos y el gobierno no se va a mover de aquí" ha aseverado.

PIDE UNA "DISCUSIÓN DEMOCRÁTICA" DE LA JORNADA LABORAL

El ministro de Cultura también se ha referido a la votación de este miércoles en el pleno del Congreso para devolver al Gobierno el proyecto de ley de la reducción de la jornada laboral y ha pedido a los grupos que faciliten una "discusión democrática" sobre la medida por ser una cuestión "ampliamente apoyada" por los electores.

"Lo que le estamos pidiendo a todos los grupos, pero no sólo a Junts, también al Partido Popular, es que en primer lugar permitan una discusión democrática en el Parlamento y en segundo lugar que permitan la tramitación de una medida que es ampliamente apoyada por los electores de todos los partidos políticos", ha postulado.

La medida, que revisa la duración la jornada laboral 37'5 horas, se enfrenta este miércoles a la votación de una enmienda de PP, Vox y Junts un examen parlamentario crucial para el que PSOE y Sumar no cuentan con mayoría suficiente y está pendientes de que Junts pueda levantar la barrera.