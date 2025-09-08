Espana agencias

Sira Rego denuncia que el veto de Israel contra ella solo busca "criminalizar" a los que señalan su "barbarie" en Gaza

Por Newsroom Infobae

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha denunciado que la prohibición contra ella de que entre en el país y en los territorios palestinos ocupados ilegalmente por el Gobierno de Benjamin Netanyahu revela, a su juicio, la estrategia de "criminalizar" a todos los que señalan su "barbarie" en la Franja de Gaza.

En declaraciones a la 'Cadena Ser', recogidas por Europa Press, también ha dicho que como dirigente de IU respalda la posición histórica de su formación de exigir la salida de Estados Unidos (EEUU) de las bases militares de Rota y Morón.

Por tanto, ha considerado que desde "ningún punto del territorio de nuestro país puede ser utilizado para ninguna acción que tenga que ver, por acción o por omisión", con la posibilidad de colaborar con Israel en su ofensiva contra los palestinos en Gaza, en relación a que se puedan emplear estas bases para trasladar material militar a Israel.

LO QUE ESTÁ OCURRIENDO ES "POLÍTICAMENTE INACEPTABLE"

"Nosotros vamos a seguir siendo muy exigentes con absolutamente todo tipo de medidas. Lo que estamos viendo (en Gaza) es doloroso, es insoportable, inhumano y es políticamente inaceptable. Por tanto, vamos a seguir siendo mucho más exigentes con todo lo que se pueda", ha declarado la titular de Juventud e Infancia tras el paquete de medidas contra el Gobierno de Benjamin Netanyahu anunciadas por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Una vez que Israel ha reaccionado a estas iniciativas decretando el veto a la entrada en el país de ella y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, Sira Rego ha acusado al "Estado genocida" de "criminalizar cualquier disidencia" y opinión que señale su "barbarie que está perpetrando contra el pueblo palestino".

También ha incidido que esta prohibición abarca los territorios ocupados ilegalmente por Israel, es decir, que se le impide entrar en Palestina cuando precisamente España ya la ha reconocido como Estado.

SEGUIRÁN PRESIONANDO PARA ROMPER RELACIONES

Además, ha proclamado que desde el socio minoritario del Ejecutivo van a seguir solicitando la ruptura de todo tipo de relación con Israel, dado que es "importantísimo escuchar la movilización" de la sociedad civil.

"Desde el Gobierno tenemos que ser sensibles y permeables a todo esto, y por tanto, hay que seguir presionando, tenemos que seguir avanzando", ha ahondado la ministra de Juventud e Infancia.

