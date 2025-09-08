Puigdemont pide apartar a tres magistrados conservadores de las deliberaciones sobre su recurso de amparo en el TC

El ex presidente catalán Carles Puigdemont ha recusado a los magistrados Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y José María Macías, enmarcados en el ala conservadora del Tribunal Constitucional (TC), de las deliberaciones sobre el recurso de amparo que presentó contra la decisión del Tribunal Supremo (TS) de no amnistiarle la malversación del 'procés'.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Puigdemont se dirige contra estos tres magistrados por lo que considera una "pérdida de apariencia de imparcialidad".

Respecto a Arnaldo, argumenta que ha tomado "posición previa sobre los asuntos que son objeto de este recurso de amparo", refiriéndose en concreto a "su reciente libro 'Tiempo de Constitución. Límites, controles y contrapesos del poder', publicado este mismo año".

El ex presidente catalán asegura que en este libro Arnaldo "muestra su animadversión" hacia él, así como "su tristeza por el devenir constitucionalista en Cataluña".

El escrito menciona también un artículo de 17 de septiembre de 2017 donde asegura que Arnaldo indicó que Puigdemont "habría procedido a una deliberada perversión del Estado de Derecho". Para el líder independentista, "las circunstancias son sustancialmente las mismas" que sirvieron para que los entonces magistrados del TC Antonio Narváez y Cándido Conde-Pumpido --ahora presidente de la corte de garantías-- se apartaran de los asuntos relativos al 'procés'.

Además, incluye menciones a otros artículos, al tiempo que aduce una supuesta relación de amistad de Arnaldo con algunos de los magistrados del Supremo que juzgaron el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Por último, el escrito --firmado por el abogado Gonzalo Boye-- afea a Arnaldo "su estrecha relación con el Partido Popular, responsable de su promoción al cargo de magistrado del Tribunal Constitucional".

UN VOTO PARTICULAR Y PUBLICACIONES EN PRENSA

Sobre Espejel, Puigdemont arguye también su "estrecha relación con el PP" como "responsable de su promoción" al TC, a lo que añade que cuando era presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional emitió un voto particular contra la absolución en 2020 del mayor de los Mossos D'Equadra Josep Lluís Trapero por el 1-O.

Para Boye, Espejel dio "buena muestra de su opinión personal de que la organización del referéndum de autodeterminación de Cataluña celebrado el 1 de octubre de 2017 fue un hecho delictivo".

Destaca asimismo que Espejel es afiliada de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera judicial. "La propuso en su día como vocal del Consejo General del Poder Judicial" y "se ha caracterizado, en los últimos años, por una beligerancia desmedida" contra Puigdemont", dice Boye de la APM.

Por último, recrimina a Macías que "a lo largo de estos años se ha ido pronunciando en contra de los intereses" de Puigdemont y su entorno "de forma manifiesta", citando varias publicaciones en prensa, su "guerra frontal" contra la ley de amnistía y su amistad con el instructor del 'procés', el magistrado del TS Pablo Llarena.

"¿Qué garantía de imparcialidad hay cuando quien está llamado a decidir en un asunto calificó de nazis al demandante y de amigo a quien dictó la resolución impugnada?", plantea Boye.

Está previsto que en el Pleno de esta semana el TC resuelva la admisión a trámite del recurso de amparo de Puigdemont, donde solicitaba como medida urgente que se levantara la orden de detención nacional que pesa en su contra.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press avanzan que lo previsible es que se admita pero se rechacen las medidas cautelarísimas para tramitar su petición por la vía ordinaria de las medidas cautelares.