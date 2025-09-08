Puente afirma que Feijóo "vuelca sus frustraciones" con el insulto: "Ni estando de karaoke puede olvidarse de Sánchez"

Espana agencias

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado que el líder la oposición, Alberto Núñez Feijóo, "vuelca sus frustraciones" con el insulto después de compartir un vídeo en el que sale cantando 'Mi limón, mi limonero' en un bar de A Coruña, acompañándolo con la frase 'Me gusta la fruta' que acuñó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Pues el señor que el otro día, el sábado por la noche, se va a divertir a un karaoke y en ese momento ni siquiera es capaz de olvidarse de Pedro Sánchez y de no insultarle. Cuelga un vídeo en su perfil de Instagram y en lugar de subrayar que lo ha pasado bien, que ha estado una noche estupenda, pues se acuerda de Pedro Sánchez y vuelca sus frustraciones a través del insulto. Eso es lo que está pasando en nuestro país", ha afirmado.

Así lo ha advertido en una entrevista en 'Mañaneros 360' de TVE, que ha recogido Europa Press, en la que ha puesto ese vídeo como ejemplo de que en España la polarización "no existe" porque ello requiere "un mínimo de simetría", ya que en su opinión el PP agrede "por un lado", y el Gobierno ejerce "defensa propia" por el otro.

Puente ha señalado que lo que sí hay es "un estado de agresión permanente y constante", y ha censurado que cuando al Gobierno se le "ocurre ejercer" su "legítimo derecho a la defensa", se le acusa de "contribuir a la polarización". "Yo no soy de los que ponen la otra mejilla y no soy de los que se calla. Estoy en mi derecho de ejercer la legítima defensa que le corresponde a quien está siendo agredido. Cuando a una persona le agreden, intenta defenderse", ha añadido.

Ha sostenido que este "estado de agresión permanente" no es nuevo porque ocurre desde que "la derecha pierde el poder que cree que le pertenece legítimamente", iniciándose en 1993 con José María Aznar, intensificándose en la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, y llegando a "este extremo absolutamente irrespirable desde que Pedro Sánchez es presidente".

Puente ha añadido que "esto es llamar a las cosas por su nombre", alertando de que "hay una derecha agresora, y hay una izquierda que sufre la agresión y que en ocasiones intenta defenderse". "El resultado es que cuando lo hace se habla de polarización, no hay polarización en España, eso es falso", ha insistido.

"CAOS ABSOLUTO" EN EL METRO Y BUS DE MADRID

Puente también se ha referido a las críticas de la oposición por las incidencias en la red ferroviaria de alta velocidad y les ha restado importancia recordando que España es el segundo país de la Unión Europea "con una mayor tasa de puntualidad".

En el otro lado, ha recordado que este lunes "hay un caos absoluto" con incidencias en la red de Metro Madrid y con los buses de gestión municipal de la EMT, "no de Cercanías". Asimismo, ha advertido de que esto "no se verá ni en Telemadrid ni en algunos canales de televisión que andan buscando testimonios cada vez que hay cualquier incidencia ferroviaria".

"Aquí no interesa contar la realidad (...) Si hay un problema en Cercanías, hay un problema en la red ferroviaria, como es el ministro Puente el que está detrás, nos lanzamos. Si el problema es en Metro o es en los autobuses de Madrid, no hay ningún tipo de interés en contarlo, porque no hay interés en que se cuente la realidad", ha condenado.

