Espana agencias

PSOE de Sevilla urge cerrar los parques con aves de forma preventiva tras aparición de pavos muertos en escuela infantil

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha instado al Ayuntamiento a cerrar "de forma preventiva" los parques con aves "tras confirmarse la virulencia del brote de gripe aviar" y aparecer nuevos pavos muertos en la guardería infantil situada junto al Real Alcázar.

Según ha advertido el grupo en una nota, mientras que el parque del Tamarguillo, el de Miraflores y los Jardines del Real Alcázar permanecen cerrados, el Parque de María Luisa permanece abierto y "sin medidas que limiten el acceso del público a los estanques o a la Plaza de América, donde se concentran además muchas palomas".

El PSOE ha señalado además la falta de señalización que indique la prohibición de dar de comer o beber a las aves, algo que "están haciendo los usuarios sin tener información alguna".

Por su parte, la concejala socialista Encarnación Aguilar ha solicitado al Gobierno local información sobre qué datos ha facilitado a los trabajadores y a los sindicatos sobre las medidas de protección y vigilancia que están llevando a cabo.

Además, ha enmarcado que el protocolo de la Junta de Andalucía indica que la vigilancia y control de los parques es responsabilidad de los ayuntamientos, que deben "establecer medidas respectos al cuidado y mantenimiento de la avifauna, las condiciones de las láminas de agua, la seguridad de los trabajadores y el público de estas zonas".

Por todo ello, los socialistas han insistido en la "necesidad" de colocar carteles que informen de las medidas de prevención en los parques afectados por los episodios recientes.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Puigdemont pide apartar a tres magistrados conservadores de las deliberaciones sobre su recurso de amparo en el TC

Puigdemont pide apartar a tres

Begoña Gómez pide a la Audiencia de Madrid que evite que la UCO analice sus correos electrónicos

Begoña Gómez pide a la

Sánchez dice que la historia será "implacable" con la "complicidad" ante el genocidio y urge a Europa a actuar

Sánchez dice que la historia

La Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra lidera un ejercicio internacional de lanzamientos de alta cota

La Brigada Paracaidista del Ejército

Sumar celebra que se llame a consultas a la embajadora en Tel Aviv y pide a Albares el siguiente paso: romper relaciones

Sumar celebra que se llame
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España llama a consultas a

España llama a consultas a su embajadora en Tel Aviv tras las sanciones de Israel contra la vicepresidenta Yolanda Díaz y la ministra Sira Riego

Polémica después de que Feijóo desvelara una conversación privada con el rey: la Zarzuela se ve obligada a pronunciarse

Un español de 25 años, entre los muertos en el atentado de Jerusalén

Esto es lo que tienes que hacer si tus rosas se llenan de manchas negras, según un experto en jardinería

“He hecho esta elección por pasión y llegaré hasta el final”: a los 55 años, termina sus estudios de medicina tras una carrera como enfermero

ECONOMÍA

Empieza la nueva temporada del

Empieza la nueva temporada del Imserso 2025/2026: tarifas reducidas y más accesibilidad para pensionistas con bajos ingresos

El salario medio ofrecido en los anuncios de trabajo sube hasta los 27.552 euros en el primer semestre, un 2% más

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 3 de este 8 septiembre

DEPORTES

Fernando Alonso habla sobre la

Fernando Alonso habla sobre la situación de Aston Martin: “No tenemos ninguna aspiración este año”

La policía detiene al “piloto fantasma de Fórmula 1” tras seis años de búsqueda: conducía un coche de GP2 con los colores de Ferrari

Vingegaard, líder de la Vuelta a España, también encabeza la defensa de los manifestantes pro Palestina: “Lo hacen por un motivo”

Películas, amigos y siestas: las claves de Alcaraz para mantenerse relajado y ganar su sexto Grand Slam

Carlos Alcaraz conquista su segundo US Open de Nueva York frente a la resistencia de Sinner: su sexto trofeo de Grand Slam