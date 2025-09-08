Prisión provisional comunicada y sin fianza para el autor del atropello mortal en Ibiza

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza, en funciones de guardia, ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido en relación al atropello ocurrido en Sant Antoni, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
El hombre, de nacionalidad irlandesa, fue detenido este domingo después de atropellar a tres jóvenes en Es Puetó, entre los municipios de Sant Antoni y Sant Josep. La Policía de Sant Josep explicó que presuntamente el hombre conducía bajo los efectos del óxido nitroso.
A consecuencia del atropello, una de las tres jóvenes falleció y otra se encuentra en la UCI en estado crítico.
