PNV preguntará en el Congreso por la "arbitrariedad" en la concesión de la prestación de menores con enfermedad grave

El PNV formulará una pregunta al Gobierno español en la sesión de control de este próximo miércoles en Congreso para denunciar la "arbitrariedad" en la concesión de la prestación por cuidado de menores con enfermedad grave (CUME).

En concreto, la diputada jeltzale Idoia Sagastizabal interpelará a la ministra Elma Saiz por las medidas que va a adoptar el Ejecutivo central para garantizar que esta ayuda se otorgue "de manera imparcial y justa" ante la "falta" de unificación de criterios y de concreción en la lista de enfermedades que aplican las mutuas.

Por ello, Idoia Sagastizabal formulará distintas preguntas a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones como cuáles son las medidas que va a adoptar su Gobierno para garantizar que la prestación por cuidado de menores con enfermedad grave (CUME) se conceda de "manera justa evitando prácticas arbitrarias".

