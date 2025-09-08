Espana agencias

Pilar Alegría afirma con "absoluta contundencia" que no hay financiación irregular en el PSOE

Por Newsroom Infobae

Guardar

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha afirmado con "absoluta contundencia" que no ha habido financiación irregular en el seno del PSOE y que lo demuestran las sucesivas auditorías que los socialistas han realizado por voluntad propia y ante el Tribunal de Cuentas.

"Sí, se lo afirmo con absoluta contundencia", ha respondido Alegría tras ser preguntada en una entrevista en 'La mirada crítica' de Telecinco, recogida por Europa Press, sobre si está en disposición de afirmar que no ha habido financiación irregular en su partido.

La ministra portavoz ha añadido que no es su opinión, sino que es lo que trasladan las "sucesivas auditorías" que han realizado los socialistas, y ha recordado que el único partido en la historia que está condenado por financiación irregular ha sido el PP, y en ningún caso al PP.

Así se ha expresado al ser cuestionada en referencia a los presuntos casos de corrupción en los que están implicados sus dos últimos secretarios de Organización en el PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, dentro de la supuesta trama de corrupción de reparto de mordidas en la que también participó el entonces asesor del ex ministro de Transportes Koldo García.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Hazte Oír pide al juez del 'caso Leire Díez' citar como testigos a Patxi López y al abogado de Puigdemont

Hazte Oír pide al juez

La pareja de Ana Julia Quezada declara este lunes en el caso de amenazas a la madre del niño Gabriel

La pareja de Ana Julia

Sumar apoya las medidas contra Israel pero avisa a Sánchez que quieren la retirada de la embajadora en Tel Aviv

Sumar apoya las medidas contra

Sumar responde a Israel que es un "orgullo" que adopte sanciones contra Díaz y reconozca así su rol contra el genocidio

Sumar responde a Israel que

El PP de Madrid cree que la frase 'me gusta la fruta' "define a Madrid" y es "un placer" que a Feijóo "también le guste"

El PP de Madrid cree
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El pueblo en el que

El pueblo en el que nadie quería vivir ahora da 10.000 euros para habitarlo: “Tendremos cuidado con los estafadores”

El agua que sale del aire acondicionado tiene varios usos y pocas personas lo saben: no la tires

Sánchez anuncia 9 acciones “inmediatas” contra Israel por el “genocidio” en Gaza: “Esto no es defenderse, es exterminar a una población indefensa”

Juzgan en San Sebastián a una pareja acusada de intentar asesinar a su bebé zarandeándola

¿Son las interferencias en los aviones una amenaza real? Un experto explica que “es un mensaje simbólico, pero hay una disminución de la seguridad”

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 8 de septiembre

El piloto del vuelo más corto del mundo se retira: “Era el azafato y el capitán”

Cómo está el euro frente al dólar este 8 de septiembre

DEPORTES

Películas, amigos y siestas: las

Películas, amigos y siestas: las claves de Alcaraz para mantenerse relajado y ganar su sexto Grand Slam

Carlos Alcaraz conquista su segundo US Open de Nueva York frente a la resistencia de Sinner: su sexto trofeo de Grand Slam

España aplasta a la selección turca en las eliminatorias de la Copa del Mundo: un 0-6 histórico con un hat-trick de Merino, doblete de Pedri y un tanto de Ferran

Alcaraz - Sinner, en directo: el español arrolla al italiano y gana su segundo US Open y su sexto Grand Slam

El nadador que estuvo 102 horas en el mar para llegar de Córcega a Mónaco recuerda su experiencia: “Mis encías sangraban, mi lengua triplicó su volumen...”