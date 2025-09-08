Espana agencias

Leire Díez niega relación con Santos Cerdán y enmarca sus "investigaciones" sobre la UCO en la elaboración de un libro

La exmilitante del PSOE Leire Díez ha negado este lunes haber mantenido una relación "política, personal o de colaboración oficiosa" con el ex número tres de PSOE, Santos Cerdán. Además, ha defendido que todos los trabajos de "investigación" que ha realizado "verán la luz en uno, dos o tres libros" sobre el "mal funcionamiento de las instituciones", una labor que, ha asegurado, no ha realizado "para el PSOE", sino en favor del "Estado de derecho".

Así lo ha señalado durante su intervención en la comisión que investiga el 'caso Koldo' en el Senado, donde ha remarcado que "no es verdad" que su función fuera "querer acabar" con el teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas. "Lo que queremos saber, y tenemos derecho como ciudadanos, es saber si se están haciendo bien o mal" las cosas, ha resaltado.

Díez, que ha hablado profusamente a pesar de estar investigada por los audios en los que presuntamente ofrecería tratos de favor a empresarios con causas judiciales a cambio de información comprometedora sobre el teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, ha enmarcado todas sus investigaciones en su condición de periodista.

"En ese trabajo se verán afectadas las personas que se tengan que ver afectadas", ha indicado sobre el supuesto libro que estaría escribiendo, en el que, ha asegurado, también aborda el papel de "víctimas" de persecuciones de políticos del PP investigados por corrupción como Eduardo Zaplana o Ignacio González.

A su vez, ha trasladado que no ha hablado con Santos Cerdán desde que entrara en prisión provisional en el marco de las investigaciones judiciales del 'caso Koldo'.

La exmilitante también ha negado haberse reunido con el exasesor ministerial Koldo García y ha dicho que conoció al empresario Víctor de Aldama el día que este acudió a la rueda de prensa que Díez dio, en la que apareció por sorpresa para increparle. "(Aldama) no ha hablado conmigo en mi vida", ha insistido.

