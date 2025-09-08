Leire Díez niega relación con Santos Cerdán y enmarca sus "investigaciones" en la elaboración de un libro

La exmilitante del PSOE Leire Díez ha negado este lunes haber mantenido una relación "política, personal o de colaboración oficiosa" con el ex número tres de PSOE, Santos Cerdán, como tampoco haber cruzado "ni una sola palabra" ni haber tenido "contacto" alguno con el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, así como tampoco haberse reunido con Koldo García.

Además, ha defendido que todos los trabajos de "investigación" que ha realizado "verán la luz en uno, dos o tres libros" sobre el "mal funcionamiento de las instituciones", una labor que, ha asegurado, no ha realizado "para el PSOE", sino en favor del "Estado de Derecho".

Así lo ha señalado durante su intervención en la comisión que investiga el 'caso Koldo' en el Senado, donde ha remarcado que "no es verdad" que su función fuera "querer acabar" con el teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, por orden del PSOE. "Lo que queremos saber, y tenemos derecho como ciudadanos, es saber si se están haciendo bien o mal" las cosas, ha resaltado.

Díez, que ha hablado profusamente a pesar de estar investigada judicialmente por los audios en los que presuntamente ofrecería tratos de favor a empresarios con causas judiciales a cambio de información comprometedora sobre el coronel Antonio Balas --al que ha dicho no conocer de nada--, ha enmarcado todas sus investigaciones en su condición de periodista y en la elaboración de esos supuestos libros, que según ella ya tienen editoriales interesadas.

ZAPLANA E IGNACIO GONZÁLEZ, TAMBIÉN VÍCTIMAS

"En ese trabajo se verán afectadas las personas que se tengan que ver afectadas", ha incidido sobre el supuesto libro que estaría escribiendo, en el que, ha asegurado, también aborda el papel de "víctimas" de persecuciones de políticos del PP investigados por corrupción como Eduardo Zaplana o Ignacio González.

Díez sí ha defendido el derecho a los periodistas a investigar "a cualquier institución". "Investigar y poner en cuestión no es atacar, es un derecho constitucional", ha argumentado, mientras que ha indicado que el PP tiene una "doble vara de medir" a la hora de valorar el trabajo de la fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

La exmilitante ha negado haber tenido "ningún cargo orgánico" del PSOE "en su vida", como también que sea cierto que ella haya sido "una persona bien relacionada" dentro del partido. "Muchas de las afirmaciones se han hecho en base a fotos. No me han visto fotos con Santos Cerdán. Las relaciones que yo tenía eran como una militante cualquiera en un acto de partido", ha relatado.

"Por tanto, ni bien posicionada, ni ningún cargo orgánico. Lo cierto es que no he tenido toda esa vinculación que se ha dicho, eso es falso", ha agregado. A su vez, ha trasladado que no ha hablado con Santos Cerdán desde que entrara en prisión provisional en el marco de las investigaciones judiciales del 'caso Koldo'.

Díez ha dicho no haber estado "en nómina" del PSOE en todas estas labores y ha circunscrito su relación laboral con el partido a cuando fue responsable de redes sociales de la organización en Cantabria en 2008.

La exmilitante también ha negado haberse reunido con el exasesor ministerial Koldo García y ha dicho que conoció al empresario Víctor de Aldama el día que este acudió a la rueda de prensa que Díez dio, en la que apareció por sorpresa para increparle, una actitud por la que se sintió "agredida". "(Aldama) no ha hablado conmigo en mi vida", ha insistido.

"NO SOY FONTANERA, SEÑORA, SOY PERIODISTA"

Al inicio de su intervención, ha mostrado su enfado cuando la senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN), María del Mar Caballero, le ha preguntado si es "fontanera" del partido. "No soy fontanera, señora, soy periodista. Es de sentido común, de respeto", ha espetado.

También se ha mostrado crítica con el PSOE, un partido al que le ha reclamado que tendría que haber hecho "un trabajo infinitamente más intenso" para "poner fin" a lo que ha considerado como "las cloacas del Estado".

"Hay un intento intensivo de aparentar que igual que hubo una cloaca en tiempos de Mariano Rajoy (PP), hay una cloaca ahora. Yo no sé si la habrá, pero que esta señora forme parte de ella, no", ha señalado, hablando de ella misma en tercera persona.

La exmilitante ha indicado que su baja del PSOE cuando se le abrió un expediente informativo al conocerse los audios sobre la UCO fue "voluntaria" y nadie le ofreció "nada" a cambio.

Y sobre el 'pendrive' que entregó al PSOE y que ahora está en manos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional --un dispositivo que tendría toda la información que habría estado recopilando en el marco de sus investigaciones en los últimos años--, ha dicho que al estar esa documentación judicializada no hablaría sobre ello.

Aunque sí ha negado, a preguntas del PP, que en ese 'pen' existan grabaciones del exvicepresidente y cofundador de Podemos, Pablo Iglesias.

ACUSA AL FISCAL GRINDA DE PRESENTAR UNA "DENUNCIA FALSA"

Díez se ha referido, asimismo, a la denuncia del fiscal José Grinda sobre un supuesto intento de soborno por su parte y por el empresario Javier Pérez Dolset, quienes le habrían ofrecido favores profesionales a cambio de información sensible.

"Todo eso es falso, me parece gravísimo que un fiscal haga una denuncia falsa", ha respondido al ser preguntada por esta cuestión, como también ha negado haber tenido la intención de difundir un vídeo íntimo de Grinda para chantajearlo. "Yo no he extorsionado a nadie en mi vida", ha lanzado. De hecho, Díez ha negado "conocer" tanto a Grinda como a otro fiscal, Ignacio Stampa.

Preguntada sobre su cargo como directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, Díez ha dicho que entró "por méritos" y no por oposición, y que nunca nadie se lo ofreció ni este puesto de trabajo tiene "ninguna vinculación con el PSOE".

"Es un puesto de trabajo, no un puesto político. Yo pasé un proceso de selección", ha defendido. Posteriormente ha contado que fue cesada a los tres meses.