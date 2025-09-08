Espana agencias

Juanma Moreno, sobre posible crecimiento de Vox en elecciones generales: Sánchez lo "alimenta de manera constante"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha manifestado este lunes sobre el posible crecimiento de Vox en unas elecciones generales, como apuntan sondeos publicados en medios de comunicación, que es el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, el que "alimenta" a esa formación "de manera constante".

En declaraciones a los medios de comunicación en Granada, Moreno se ha pronunciado así sobre la encuesta que publican este lunes El País y la Cadena Ser, sobre intención de voto en elecciones generales y que arroja un importante crecimiento para Vox.

Moreno ha indicado, en primer lugar, que esa encuesta, como dicen mayoritariamente otros sondeos, arroja que, en unas elecciones generales, el PP, con Alberto Núñez Feijóo como candidato a la Presidencia, "ganaría las elecciones", y esa es "la razón principal por la que el señor Sánchez no convoca elecciones".

No obstante, respecto al crecimiento de Vox que se señala en la encuesta, el presidente andaluz ha señalado que "hay un movimiento, como hemos visto en Europa y en el mundo, donde partidos similares a Vox están teniendo resultados muy importantes", y hay hacer "un análisis de por qué hay ese auge de estas formaciones políticas".

En España, a su juicio, "contribuye muchísimo la polarización que Sánchez ha creado". "Creo que dentro de la estrategia política de Sánchez, donde nos ha llevado a esa polarización entre blanco o negro, Vox gana mucho", según Moreno, quien ha señalado que, en ese escenario, los partidos con "proyectos centrados y moderados" como el PP, tienen "evidentemente menos espacio".

"Si al final el ciudadano lo lleva o al blanco o al negro, los grises nos quedamos lógicamente más reducidos", ha añadido Juanma Moreno, para quien esa es "la estrategia de Sánchez", que "alimenta" a Vox "de manera permanente".

"Creo que Vox alimenta a Sánchez y Sánchez alimenta a Vox", ha agregado el presidente de la Junta.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Villarejo insiste en que se le investigó de forma prospectiva para juzgarle también por el encargo sobre Martinsa-Fadesa

Villarejo insiste en que se

Puente afirma que Feijóo "vuelca sus frustraciones" con el insulto: "Ni estando de karaoke puede olvidarse de Sánchez"

Puente afirma que Feijóo "vuelca

Los padres acusados de intentar asesinar a su bebé en Guipúzcoa en 2023 niegan haberla zarandeado

Los padres acusados de intentar

Feijóo propone ligar el nombramiento del fiscal general al "visto bueno" del CGPJ y su cese automático si es investigado

Feijóo propone ligar el nombramiento

Podemos muestra su desconfianza con Sánchez y sus medidas contra Israel: "Reconoce que no ha parado de mentir"

Podemos muestra su desconfianza con
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un español de 25 años,

Un español de 25 años, entre los muertos en el atentado de Jerusalén

Esto es lo que tienes que hacer si tus rosas se llenan de manchas negras, según un experto en jardinería

“He hecho esta elección por pasión y llegaré hasta el final”: a los 55 años, termina sus estudios de medicina tras una carrera como enfermero

Gonzalo Miró defiende que los manifestantes paren la Vuelta a España y hace saltar a Juanma Castaño y Paco González: “¿A ti te gustaría que no te dejaran trabajar en TVE?”

El pueblo en el que nadie quería vivir ahora da 10.000 euros para habitarlo: “Tendremos cuidado con los estafadores”

ECONOMÍA

Cuál es el precio máximo

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este martes

El datáfono de un restaurante se estropea y el dueño dice a 70 clientes que se vayan a casa y le paguen después: “Confiaba en su honestidad”

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 2 de este 8 septiembre

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 8 septiembre

Un hombre gana un premio de 5.000 dólares a la semana de por vida en 2012 y ahora está a punto de perder su casa: “Es como una pesadilla”

DEPORTES

Películas, amigos y siestas: las

Películas, amigos y siestas: las claves de Alcaraz para mantenerse relajado y ganar su sexto Grand Slam

Carlos Alcaraz conquista su segundo US Open de Nueva York frente a la resistencia de Sinner: su sexto trofeo de Grand Slam

España aplasta a la selección turca en las eliminatorias de la Copa del Mundo: un 0-6 histórico con un hat-trick de Merino, doblete de Pedri y un tanto de Ferran

Alcaraz - Sinner, en directo: el español arrolla al italiano y gana su segundo US Open y su sexto Grand Slam

El nadador que estuvo 102 horas en el mar para llegar de Córcega a Mónaco recuerda su experiencia: “Mis encías sangraban, mi lengua triplicó su volumen...”