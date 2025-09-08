Espana agencias

IU tilda de positivo pero insuficiente el plan de medidas contra Israel y exige ruptura total de relaciones

El coordinador federal de IU, Antonio Máillo, ha calificado de "positivo pero insuficiente" el paquete de medidas contra Israel anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dado que su formación exige la ruptura total de relaciones diplomáticas y comerciales con el Gobierno del primer ministro hebreo Benjamin Netanyahu.

En rueda de prensa telemática, Maíllo también ha demandado al Gobierno que presente ante la ONU la propuesta de creación de una fuerza de intervención (en alusión a los 'cascos azules') que pare el "genocidio" de Israel en los territorios palestinos.

También ha subrayado que es necesario que el Gobierno colabore en preparar una causa por genocidio contra Israel ante la Corte Penal Internacional y que eleve a la Unión Europa (UE) estas medidas para que ésta deje de "ser cómplice" con el genocidio en Gaza.

El coordinador de IU ha explicado que la ola de solidaridad de la sociedad civil en favor de palestina la "canaliza" la comparecencia del presidente del Gobierno con nueve medidas contra Netanyahu, si bien ha advertido de que a esa senda positiva "le falta una décima", que es la ruptura de relaciones económicas, comerciales y diplomáticas con Israel.

Al respecto, ha comentado que IU no va a parar hasta que se consiga esta ruptura, dado que lo ocurrido en Gaza es una de las páginas "más negras de la historia" contemporánea de la humanidad.

LA REACCIÓN "FURIBUNDA" DE ISRAEL HONRA A DÍAZ Y SIRA REGO

También ha destacado que la reacción "furibunda" del Ejecutivo hebreo, con sanciones a las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego, muestra que el Gobierno va en la "buena senda" y ilustra que el gabinete de Netanyahu actúa como si fuera un "dragón herido". Aparte, ha declarado que esto solo "honra" a ambas ministras.

Maíllo ha afirmado que, con este paquete de medidas, el Ejecutivo da "esperanza" y ha reivindicado que IU fue "muy contundente" para que la medida del embargo de compraventa de armas con Israel se aprobara vía decreto, al ser la fórmula más rápida para su formalización. Por ello, IU celebra que sea la primera que vaya a aplicarse.

IU ha querido felicitarse por la movilización de la sociedad española desde que comenzó la ofensiva de Israel en Gaza, poniendo de ejemplo las protestas que se están produciendo en La Vuelta ciclista.

