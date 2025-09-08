Espana agencias

Feijóo admite que la actuación de Israel en Gaza es "inadmisible" pero recrimina a Sánchez su silencio sobre Hamás

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido este lunes que "lo que está haciendo Israel en Gaza con la población civil es inadmisible", pero ha recriminado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que en su comparecencia para anunciar el embargo de armas por ley a Israel no haya mencionado a la organización terrorista Hamás. Tras enmarcar las medidas en una exigencia de los "socios" del Gobierno, ha señalado que es "falso" que España no vaya a comprar "ningún tipo de armamento israelí.

"(Sánchez) no ha hablado de la organización terrorista Hamás. No ha exigido a Hamás que devuelva los rehenes que tiene todavía en su territorio. No ha hablado de los kilómetros de túneles que tiene Hamás debajo de los hospitales, debajo de los colegios; del escudo humano, de los niños y de la población civil que utiliza", ha aseverado Feijóo en una entrevista en 'Telecinco', que ha recogido Europa Press.

Así se ha pronunciado después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado un paquete de nueve medidas para "detener el genocidio en Gaza, para perseguir a sus ejecutores y para apoyar a la población palestina", entre las que destaca la aprobación de un decreto ley para formalizar el embargo de armas a Israel y la prohibición de entrada en España a quienes participen directamente en el genocidio.

ISRAEL DEBE CUMPLIR EL DERECHO INTERNACIONAL Y HUMANITARIO

Feijóo, que en ningún momento ha hablado de genocidio, ha asegurado que lo que está haciendo el Gobierno de Benjamin Netanyahu con la población civil de Gaza hay que "denunciarlo", pero "siendo ecuánimes y ponderados", dado que, según ha reiterado, Hamás es "una organización terrorista. A su entender, pensar que Hamás no es uno de los principales problemas es "girar hacia un lado" que él no puede compartir.

"Lo que está haciendo Israel en la población civil de Gaza es inadmisible. Confundir a todos los civiles que viven en Gaza con los terroristas de Hamás es inadmisible. Bloquear la ayuda humanitaria es imperdonable", ha afirmado, para insistir en que Israel "tiene que cumplir el derecho internacional".

El líder del PP ha resaltado que el presidente del Gobierno lo que tendría que hacer es "llevar este asunto a Europa y conseguir que todo el Consejo se pronuncie de una forma clara".

"Pero el presidente de un gobierno democrático tiene que decir que Hamás es una organización terrorista", ha enfatizado, para subrayar que la "matanza" de esa organización terrorista es "injustificable".

CREE QUE OBEDECE A UNA EXIGENCIA DE SUS SOCIOS DE GOBIERNO

Tras asegurar que Sánchez es "el presidente más débil de la democracia", ha enmarcado la comparecencia de Sánchez en una exigencia de "sus socios", precisando que algunas medidas ya las había dicho y "en otras ha mentido". "Que España no va a comprar ningún tipo de armamento israelí, falso", ha apostillado.

En este sentido, ha indicado que "los sistemas de comunicación de buena parte del material del ejército español son componentes israelíes". "Los 8x8 que están construyendo España tienen componentes israelíes. Está faltando a la verdad", ha enfatizado.

Finalmente, el presidente de los 'populares' ha echado en cara al Gobierno de Pedro Sánchez que no hable de este asunto con la oposición, rompiendo "cuarenta años de consenso en política exterior".

