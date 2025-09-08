Espana agencias

El Senado interroga este lunes a la exmilitante del PSOE Leire Díez, investigada por los audios sobre la UCO

Por Newsroom Infobae

Guardar

La exmilitante del PSOE Leire Díez comparecerá este lunes en la comisión que investiga el 'caso Koldo' en el Senado después de su imputación por los audios en los que supuestamente ofrecía tratos de favor a empresarios con causas judiciales abiertas a cambio de información sensible sobre el teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, y otras personas.

La citación de Díez, a quien un juzgado de Madrid investiga por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias por los hechos mencionados, está prevista para las 11.00 horas del 8 de septiembre, según consta en el orden del día.

El PP hizo uso de su mayoría absoluta para llamar a la comisión a la exmilitante socialista, a quien sitúa como una de las personas "de máxima confianza" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, ahora en prisión provisional en el marco de la investigación del 'caso Koldo'.

Es previsible que Leire Díez se acoja a su derecho a no declarar por estar siendo investigada, como ha ocurrido con otros comparecientes en su misma situación.

SUPUESTOS TRATOS DE FAVOR A CAMBIO DE INFORMACIÓN SENSIBLE

El nombre de Leire Díez, que también fue jefa de Comunicación de Enusa, exconsejera de CISTEC Technology y exdirectora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, saltó a la palestra por primera vez en mayo de 2025 después de que 'El Confidencial' publicara unos audios en los que la exmilitante socialista supuestamente ofrecía tratos de favor a empresarios con causas judiciales a cambio de información sensible sobre el coronel de la UCO.

Al conocerse esta información, el PP vinculó los hechos con una supuesta operación por parte del PSOE para "perseguir" a la UCO, encargada de investigar, entre otras causas, el 'caso Koldo'.

De hecho, fue un informe de esa unidad lo que precipitó, en junio de 2025, la dimisión de Santos Cerdán, a quien los investigadores de la Guardia Civil colocaban en el origen de una presunta trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública, en la que se encargaría de gestionar los pagos a otros miembros como el exministro José Luis Ábalos o el exasesor ministerial Koldo García.

Un mes después, a raíz de una denuncia de la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil Profesional (ASESGC), el Juzgado de Instrucción Número 2 de Madrid abrió diligencias previas contra Díez por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

A raíz de ello, Díez entregó un 'pendrive' al PSOE con información relacionada con la causa que había recopilado durante los últimos años que el partido derivó, a su vez, a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Posteriormente, este órgano envió el dispositivo a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que recientemente encargó a la UCO su análisis para comprobar si hubiera o no indicios de delito.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El desembarco de Alhucemas, antecedente español del Día D de Normandía, cumple hoy su primer centenario

Infobae

El Constitucional estudiará esta semana el recurso de Cerdán contra su entrada en prisión por el 'caso Koldo'

El Constitucional estudiará esta semana

El tono institucional se impone en un arranque del curso judicial marcado por la polémica en torno al fiscal general

El tono institucional se impone

María Guardiola llama a "estar más unidos que nunca" ante el "dolor y la adversidad" que han provocado los incendios

María Guardiola llama a "estar

BNG pide explicaciones al Gobierno por la "excesiva" actuación de las fuerzas de seguridad durante La Vuelta en Galicia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juzgan en San Sebastián a

Juzgan en San Sebastián a una pareja acusada de intentar asesinar a su bebé zarandeándola

¿Son las interferencias en los aviones una amenaza real? Un experto explica que “es un mensaje simbólico, pero hay una disminución de la seguridad”

Asegurar un cajero automático en los pueblos o la gratuidad de las gafas: cinco leyes llegadas desde las comunidades autónomas se atascan en el Congreso

Feijóo difunde un vídeo cantando ‘Mi limón, mi limonero’ que acompaña con la frase ‘Me gusta la fruta’ que acuñó Ayuso

Detenido un hombre por el asesinato de una mujer en Sevilla: se investiga como posible caso de violencia machista

ECONOMÍA

Cómo está el euro frente

Cómo está el euro frente al dólar este 8 de septiembre

Una pareja australiana compra un palacio francés por 1,2 millones de dólares: ahora piden dinero a desconocidos para restaurarlo

Cómo ahorrar con un sueldo de 1.184 euros: estrategias prácticas para controlar los gastos y mejorar las finanzas

Cuál es el efecto real de la quita de deuda en el gasto público: el Gobierno defiende la medida y los expertos cuestionan que pueda mejorar las políticas sociales

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 5 de este 7 septiembre

DEPORTES

Películas, amigos y siestas: las

Películas, amigos y siestas: las claves de Alcaraz para mantenerse relajado y ganar su sexto Grand Slam

Carlos Alcaraz conquista su segundo US Open de Nueva York frente a la resistencia de Sinner: su sexto trofeo de Grand Slam

España aplasta a la selección turca en las eliminatorias de la Copa del Mundo: un 0-6 histórico con un hat-trick de Merino, doblete de Pedri y un tanto de Ferran

Alcaraz - Sinner, en directo: el español arrolla al italiano y gana su segundo US Open y su sexto Grand Slam

El nadador que estuvo 102 horas en el mar para llegar de Córcega a Mónaco recuerda su experiencia: “Mis encías sangraban, mi lengua triplicó su volumen...”