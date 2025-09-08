Espana agencias

El PP dice que son los tribunales internacionales los que deben determinar si lo que ocurre en Gaza es un genocidio

Por Newsroom Infobae

Guardar

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de usar lo que ocurre en Gaza como "cortina de humo" para "desviar el foco" de los casos de corrupción que le afectan y ha afirmado que son los tribunales internacionales los que deberán determinar si lo que allí ocurre es un genocidio.

En una rueda de prensa en la sede del PP, Gamarra ha indicado que en este caso deben trabajar en el marco de las instituciones europeas internacionales y "no buscar utilizar en beneficio propio lo que está ocurriendo en Gaza".

Al ser preguntado expresamente si para el PP el Gobierno de Benjamin Netanyahu está cometiendo un genocidio, después de que Álberto Núñez Feijóo haya calificado su actividad de "inadmisible", Gamarra ha respondido que "a quien le corresponde determinar si es un genocidio o no son a los tribunales internacionales". "Y por tanto hay que ser respetuosos con esa posición que le corresponde a ellos determinar y, por tanto, decidir", ha apostillado.

Gamarra ha afirmado, en vez de centrarse en los problemas de los españoles, Sánchez esté "buscando cortinas de humo" con actos como la declaración institucional de este lunes, en la que ha anunciado un embargo de armas por ley a Israel y la prohibición de entrada a quien pueda participar en el genocidio.

"Busca desviar el foco absolutamente sobre la situación escandalosa que tiene encima y que, como siempre, busca absolutamente valerse, en este caso, de situaciones como las que se está viviendo en Gaza para intentar huir de los problemas que le acorralan y que forman parte del día a día de su agenda política", ha proclamado.

PONER EN RIESGO LA SEGURIDAD DE ESPAÑA

Además, Gamarra ha acusado a Sánchez de "romper los consensos históricos" de España en política exterior, con "decisiones unilaterales, sin consultar ni informar al Parlamento español ni al resto de las capitales europeas".

"Lo que está haciendo es conducir a la política exterior española al ostracismo internacional. Y, con ello, lo que está haciendo es también poner en riesgo nuestra seguridad y la de todo el arco mediterráneo", ha advertido.

En este sentido, ha indicado que lo que deben hacer es "trabajar en el marco de las instituciones europeas y las instituciones internacionales, no buscar utilizar en beneficio propio lo que está ocurriendo en Gaza".

En cualquier caso, Gamarra ha dicho compartir las palabras de Feijóo acerca de que lo que está ocurriendo en Gaza es "inadmisible", recriminado a Netanyahu que no diferencie "entre los terroristas y la población civil" y que Sánchez no haya hablado de la organización terrorista Hamás en su declaración.

CONDENA POR EL "ASESINATO" DE UN ESPAÑOL EN JERUSALÉN

Gamarra ha expresado su solidaridad con la familia del español de 25 años que "ha sido asesinado hoy como consecuencia de un atentado terrorista que se ha producido en Jerusalén", expresando su "más absoluto rechazo y más absoluta condena a este acto terrorista".

"Sin duda alguna, nos tiene que llevar este tipo de actos terroristas a tener muy claro que las posiciones también deben de ser de condena siempre al terrorismo", ha afirmado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP.

En parecidos términos se ha expresado Feijóo, quien ha dicho que "la violencia no tiene cabida ni justificación de ninguna clase". "Mi más firme condena al ataque terrorista que ha costado la vida a un ciudadano español en Jerusalén. Nuestro más sentido pésame a su familia", ha señalado en un mensaje en redes sociales.

En concreto, el español Jacob Pinto, de 25 años y nacido en Melilla, es una de las al menos seis víctimas mortales del ataque perpetrado este lunes contra un autobús en un cruce en una de las entradas a la ciudad de Jerusalén, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE).

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Robles agradece a las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra su labor en la lucha contra los incendios forestales

Robles agradece a las Fuerzas

Sira Rego denuncia que el veto de Israel contra ella solo busca "criminalizar" a los que señalan su "barbarie" en Gaza

Sira Rego denuncia que el

PNV preguntará en el Congreso por la "arbitrariedad" en la concesión de la prestación de menores con enfermedad grave

Infobae

Vox acusa a Sánchez de ser "portavoz de Hamás" y defiende a Israel como una "democracia consolidada"

Vox acusa a Sánchez de

Sumar afirma que negocia con Junts para tratar de convencerles de que permitan la tramitación de la reducción de jornada

Sumar afirma que negocia con
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un español de 25 años,

Un español de 25 años, entre los muertos en el atentado de Jerusalén

Esto es lo que tienes que hacer si tus rosas se llenan de manchas negras, según un experto en jardinería

“He hecho esta elección por pasión y llegaré hasta el final”: a los 55 años, termina sus estudios de medicina tras una carrera como enfermero

Gonzalo Miró defiende que los manifestantes paren la Vuelta a España y hace saltar a Juanma Castaño: “¿A ti te gustaría que no te dejaran trabajar en TVE?”

El pueblo en el que nadie quería vivir ahora da 10.000 euros para habitarlo: “Tendremos cuidado con los estafadores”

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los números

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 3 de este 8 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Sebastián Ramírez, abogado: “Hasta que el hijo no alcanza la independencia económica se le debe seguir manteniendo”

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este martes

El datáfono de un restaurante se estropea y el dueño dice a 70 clientes que se vayan a casa y le paguen después: “Confiaba en su honestidad”

DEPORTES

Películas, amigos y siestas: las

Películas, amigos y siestas: las claves de Alcaraz para mantenerse relajado y ganar su sexto Grand Slam

Carlos Alcaraz conquista su segundo US Open de Nueva York frente a la resistencia de Sinner: su sexto trofeo de Grand Slam

España aplasta a la selección turca en las eliminatorias de la Copa del Mundo: un 0-6 histórico con un hat-trick de Merino, doblete de Pedri y un tanto de Ferran

Alcaraz - Sinner, en directo: el español arrolla al italiano y gana su segundo US Open y su sexto Grand Slam

El nadador que estuvo 102 horas en el mar para llegar de Córcega a Mónaco recuerda su experiencia: “Mis encías sangraban, mi lengua triplicó su volumen...”